سلام: صيدا هي "لبنان مصغّر" بتاريخها وتنوعها وبقدرتها على الصمود والنهوض وهي بوّابة الجنوب وشكّلت دائماً جسراً لجميع اللبنانيين

سلام من صيدا: متمسكون ببسط الدولة سيادتها على أراضيها كافة وضمناً المخيمات الفلسطينية

وزارة الصحة في غزة تعلن أنها تسلمت 30 جثة لفلسطينيين من إسرائيل اليوم ليصل الإجمالي إلى 120