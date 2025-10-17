الأخبار
الرئيس جوزاف عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا

آخر الأخبار
2025-10-17 | 02:05
0min
الرئيس جوزاف عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا

 
 
الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة بليدا - مرجعيون وفي مارون الراس - بنت جبيل ما بين الساعة 9.00 والساعة 11.00
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و٤ جرحى في ٤ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار

آخر الأخبار
04:41

الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل تربل - الشمال ما بين الساعة 11.45 والساعة 16.30

LBCI
آخر الأخبار
04:23

الرئيس نواف سلام يزور عين التينة بعد انتهاء زيارته الى بعبدا

LBCI
أخبار لبنان
04:12

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية يُحذّر: فيديوهات منسوبة للرئيس عون باستخدام الذكاء الاصطناعي!

LBCI
أمن وقضاء
04:05

بدء استجواب هنيبعل القذافي... إليكم التفاصيل

LBCI
آخر الأخبار
04:41

الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل تربل - الشمال ما بين الساعة 11.45 والساعة 16.30

LBCI
آخر الأخبار
04:23

الرئيس نواف سلام يزور عين التينة بعد انتهاء زيارته الى بعبدا

LBCI
آخر الأخبار
03:47

الوكالة الوطنية للإعلام: قوة إسرائيلية توغلت فجرا في اتجاه منطقة السلطانة عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يارون في قضاء بنت جبيل وعمدت إلى نسف أحد الأبنية غير المأهولة في المنطقة

LBCI
آخر الأخبار
03:15

الرئيس عون عرض مع سلام الأوضاع العامة في البلاد ولاسيما الوضع في الجنوب في ظل استمرار الاعتداءات الاسرائيلية كما تطرق البحث إلى التطورات الإقليمية بعد مؤتمر شرم الشيخ والتحضيرات لجلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-09

وزير خارجية هولندا: خطة غزة خطوة مهمة والتنفيذ الكامل أمر حيوي

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-11

الجيش الإسرائيلي: رصدنا معدات هندسية لحزب الله تُستخدم لإعادة ترميم البنى العسكرية

LBCI
أمن وقضاء
02:40

الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة منها الاتجار بالأسلحة الحربية وإطلاق النار

LBCI
أخبار دولية
01:41

مقتل 8 من قوات الأمن في كمين مسلّح في نيجيريا

LBCI
أمن وقضاء
04:05

بدء استجواب هنيبعل القذافي... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
03:26

غارات إسرائيلية ليلية واسعة على الجنوب والبقاع... اليكم المشهد صباح اليوم

LBCI
أمن وقضاء
03:18

جلسة إستماع لهانيبال القذافي في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

تركيا إردوغان... اللاعب الصاعد إقليميًا وعالميًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

سلام في صيدا: دعم مطلق من مفاتيح صيدا السياسية ومد يد الى الجنوبيبن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

اتفاق غزة تحت تهديد عودة الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

قطاع الصناعة بلبنان… بين ضجيج المعامل وتعب الأيادي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

ما هي آخر نتائج فحوص العينات المأخوذة من مياه تنورين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

الأمن العام يحقق في تسريب صورة باسبورات مسؤولين سوريين

LBCI
فنّ
12:54

ماريتا الحلاني تخلع الشعر المستعار وتطرح اغنيتها الجديدة "راس الجبل"

LBCI
اقتصاد
02:06

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
11:28

وزارة الصحة توضح مسار التحقيق في منتجات شركة "مياه تنورين"

LBCI
حال الطقس
01:23

هكذا سيكون طقس الـWeekend...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

ابتزاز أم فضح فساد؟ لغز Charbelitta يهز شركات لبنانية

LBCI
أخبار لبنان
11:32

أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على بنى تحتية تحت الأرض لحزب الله

LBCI
أخبار لبنان
14:29

ادرعي: هاجمنا مقلعا استخدمه حزب الله لانتاج الإسمنت

LBCI
أخبار لبنان
10:57

الجيش: تسلّم مواد غذائية مقدمة هبة من السلطات الإسبانية في مرفأ بيروت

