الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
24
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
24
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
برنامج الأغذية العالمي: لم نبدأ أي توزيع في مدينة غزة ولم تصل سوى إمدادات غذائية محدودة بسبب إغلاق معابر الشمال الرئيسية
آخر الأخبار
2025-10-17 | 05:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
برنامج الأغذية العالمي: لم نبدأ أي توزيع في مدينة غزة ولم تصل سوى إمدادات غذائية محدودة بسبب إغلاق معابر الشمال الرئيسية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الأغذية
العالمي:
توزيع
مدينة
إمدادات
غذائية
محدودة
إغلاق
معابر
الشمال
الرئيسية
التالي
يديعوت أحرونوت عن مصادر أمنية: عمليات إنقاذ مختطفين بغزة شابتها أخطاء استخباراتية ورهائن قتلوا بنيران الجيش
انتهاء جلسة التحقيق مع هانيبال القذافي في قصر العدل
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
منوعات
09:05
"لقد حرقناها"... عرض عمل وهمي تحوّل إلى حدث مرعب: ما حصل مع هذه الشابة العشرينية صادم
منوعات
09:05
"لقد حرقناها"... عرض عمل وهمي تحوّل إلى حدث مرعب: ما حصل مع هذه الشابة العشرينية صادم
0
أخبار لبنان
09:01
الرئيس عون بحث مع الوزير صدي في واقع قطاع الكهرباء ونتائج زيارته إلى الأردن
أخبار لبنان
09:01
الرئيس عون بحث مع الوزير صدي في واقع قطاع الكهرباء ونتائج زيارته إلى الأردن
0
آخر الأخبار
08:59
غارة اسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة الطبالة في بلدة خربة سلم ومعلومات عن وقوع اصابات
آخر الأخبار
08:59
غارة اسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة الطبالة في بلدة خربة سلم ومعلومات عن وقوع اصابات
0
أخبار دولية
08:47
حماس تحث الوسطاء على استكمال دورهم في متابعة تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق وقف إطلاق النار
أخبار دولية
08:47
حماس تحث الوسطاء على استكمال دورهم في متابعة تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق وقف إطلاق النار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:59
غارة اسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة الطبالة في بلدة خربة سلم ومعلومات عن وقوع اصابات
آخر الأخبار
08:59
غارة اسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة الطبالة في بلدة خربة سلم ومعلومات عن وقوع اصابات
0
أخبار دولية
08:47
حماس تحث الوسطاء على استكمال دورهم في متابعة تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق وقف إطلاق النار
أخبار دولية
08:47
حماس تحث الوسطاء على استكمال دورهم في متابعة تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق وقف إطلاق النار
0
أخبار دولية
08:26
بريطانيا تخسر محاولتها لمنع طعن فلسطين أكشن ضد قرار حظرها
أخبار دولية
08:26
بريطانيا تخسر محاولتها لمنع طعن فلسطين أكشن ضد قرار حظرها
0
آخر الأخبار
08:19
حماس تدعو الوسطاء لاستكمال دورهم في متابعة تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق وقف إطلاق النار
آخر الأخبار
08:19
حماس تدعو الوسطاء لاستكمال دورهم في متابعة تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق وقف إطلاق النار
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:49
شقير: لمعالجة التأخر في عملية تخليص البضائع في المرافق اللبنانية
أخبار لبنان
07:49
شقير: لمعالجة التأخر في عملية تخليص البضائع في المرافق اللبنانية
0
أخبار لبنان
06:22
الرئيس عون يوجّه السفراء الجدد إلى تعزيز العلاقات الثنائية ومتابعة شؤون الجاليات اللبنانية
أخبار لبنان
06:22
الرئيس عون يوجّه السفراء الجدد إلى تعزيز العلاقات الثنائية ومتابعة شؤون الجاليات اللبنانية
0
أخبار لبنان
10:57
الجيش: تسلّم مواد غذائية مقدمة هبة من السلطات الإسبانية في مرفأ بيروت
أخبار لبنان
10:57
الجيش: تسلّم مواد غذائية مقدمة هبة من السلطات الإسبانية في مرفأ بيروت
0
آخر الأخبار
08:59
غارة اسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة الطبالة في بلدة خربة سلم ومعلومات عن وقوع اصابات
آخر الأخبار
08:59
غارة اسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة الطبالة في بلدة خربة سلم ومعلومات عن وقوع اصابات
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:07
قرار باخلاء هنيبعل القدافي ومنعه من السفر
أخبار لبنان
08:07
قرار باخلاء هنيبعل القدافي ومنعه من السفر
0
أخبار دولية
07:17
استمرار وقف إطلاق النار في غزة رغم التهديدات الإسرائيلية... إليكم آخر المستجدات
أخبار دولية
07:17
استمرار وقف إطلاق النار في غزة رغم التهديدات الإسرائيلية... إليكم آخر المستجدات
0
اقتصاد
07:00
الوزير حيدر: تعويضات نهاية الخدمة أمر مقدس لحماية العمال
اقتصاد
07:00
الوزير حيدر: تعويضات نهاية الخدمة أمر مقدس لحماية العمال
0
أخبار لبنان
05:47
الجنوب استفاق على وقع آثار الضربات الإسرائيلية
أخبار لبنان
05:47
الجنوب استفاق على وقع آثار الضربات الإسرائيلية
0
أمن وقضاء
04:05
بدء استجواب هنيبعل القذافي... إليكم التفاصيل
أمن وقضاء
04:05
بدء استجواب هنيبعل القذافي... إليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
03:26
غارات إسرائيلية ليلية واسعة على الجنوب والبقاع... اليكم المشهد صباح اليوم
أخبار لبنان
03:26
غارات إسرائيلية ليلية واسعة على الجنوب والبقاع... اليكم المشهد صباح اليوم
0
أمن وقضاء
03:18
جلسة إستماع لهانيبال القذافي في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر... إليكم التفاصيل
أمن وقضاء
03:18
جلسة إستماع لهانيبال القذافي في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر... إليكم التفاصيل
0
أخبار دولية
16:52
ترامب: سألتقي على الأرجح ببوتين "خلال أسبوعين"
أخبار دولية
16:52
ترامب: سألتقي على الأرجح ببوتين "خلال أسبوعين"
0
أخبار دولية
16:46
ترامب يحذر من تحرك محتمل بدعم أميركي إذا انتهكت حماس الاتفاق
أخبار دولية
16:46
ترامب يحذر من تحرك محتمل بدعم أميركي إذا انتهكت حماس الاتفاق
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
12:54
ماريتا الحلاني تخلع الشعر المستعار وتطرح اغنيتها الجديدة "راس الجبل"
فنّ
12:54
ماريتا الحلاني تخلع الشعر المستعار وتطرح اغنيتها الجديدة "راس الجبل"
2
اقتصاد
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
3
حال الطقس
01:23
هكذا سيكون طقس الـWeekend...
حال الطقس
01:23
هكذا سيكون طقس الـWeekend...
4
أخبار لبنان
11:28
وزارة الصحة توضح مسار التحقيق في منتجات شركة "مياه تنورين"
أخبار لبنان
11:28
وزارة الصحة توضح مسار التحقيق في منتجات شركة "مياه تنورين"
5
تقارير نشرة الاخبار
13:15
ابتزاز أم فضح فساد؟ لغز Charbelitta يهز شركات لبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:15
ابتزاز أم فضح فساد؟ لغز Charbelitta يهز شركات لبنانية
6
أخبار لبنان
11:32
أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على بنى تحتية تحت الأرض لحزب الله
أخبار لبنان
11:32
أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على بنى تحتية تحت الأرض لحزب الله
7
أخبار لبنان
14:29
ادرعي: هاجمنا مقلعا استخدمه حزب الله لانتاج الإسمنت
أخبار لبنان
14:29
ادرعي: هاجمنا مقلعا استخدمه حزب الله لانتاج الإسمنت
8
أخبار لبنان
07:18
استجواب هنيبعل القذّافي: اعترافات حول صورة مسيئة للرئيس برّي...وتوقيفه عام 2015 كان "لمصلحته الشخصية"
أخبار لبنان
07:18
استجواب هنيبعل القذّافي: اعترافات حول صورة مسيئة للرئيس برّي...وتوقيفه عام 2015 كان "لمصلحته الشخصية"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More