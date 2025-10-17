الأخبار
بالفيديو
بالصوت
غارة اسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة الطبالة في بلدة خربة سلم ومعلومات عن وقوع اصابات

2025-10-17 | 08:59
مشاهدات عالية
0min
غارة اسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة الطبالة في بلدة خربة سلم ومعلومات عن وقوع اصابات

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

ترامب: الرسوم الجمركية 100% على الصين غير مستدامة
حماس تحث الوسطاء على استكمال دورهم في متابعة تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق وقف إطلاق النار
أخبار دولية
13:14

طالبان: باكستان "خرقت الهدنة" بضربات على أفغانستان

أخبار دولية
12:52

قيادي كبير في "حماس": نحتفظ بالسيطرة الأمنية في غزة... ومكتب نتنياهو: وجوب نزع سلاح الحركة

أخبار لبنان
12:45

التقدميّ: لرفع الظلم عن سجناء أمضوا سنوات طويلة من دون محاكمة

آخر الأخبار
12:35

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيليّ ردًا على تعليقات القيادي في "حماس" محمد نزال: يجب نزع سلاح الحركة من دون شروط مسبقة أو استثناءات

أخبار دولية
12:52

قيادي كبير في "حماس": نحتفظ بالسيطرة الأمنية في غزة... ومكتب نتنياهو: وجوب نزع سلاح الحركة

أخبار لبنان
12:45

التقدميّ: لرفع الظلم عن سجناء أمضوا سنوات طويلة من دون محاكمة

آخر الأخبار
12:35

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيليّ ردًا على تعليقات القيادي في "حماس" محمد نزال: يجب نزع سلاح الحركة من دون شروط مسبقة أو استثناءات

آخر الأخبار
12:34

القيادي في "حماس" محمد نزال: الحركة تريد هدنة تتراوح بين 3 و5 سنوات لإعادة بناء قطاع غزة وليس للاستعداد لحرب قادمة

فنّ
12:19

"هذه كانت لحظاتي الأخيرة معه"... كيت كاسيدي تكشف مشاهد مؤثرة مع ليام باين قبل وفاته المأساوية (فيديو)

أخبار لبنان
2025-10-16

أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على بنى تحتية تحت الأرض لحزب الله

أخبار لبنان
2025-10-09

الخارجية: الشيباني يزور بيروت غدًا تلبية لدعوة رجي

آخر الأخبار
12:30

القيادي في حماس محمد نزال: موضوع السلاح موضوع وطني عام ولا يتعلق بحماس فهناك فصائل أخرى فاعلة على الأرض لديها سلاح

أخبار لبنان
08:07

قرار باخلاء هنيبعل القدافي ومنعه من السفر

أخبار دولية
07:17

استمرار وقف إطلاق النار في غزة رغم التهديدات الإسرائيلية... إليكم آخر المستجدات

اقتصاد
07:00

الوزير حيدر: تعويضات نهاية الخدمة أمر مقدس لحماية العمال

أخبار لبنان
05:47

الجنوب استفاق على وقع آثار الضربات الإسرائيلية

أمن وقضاء
04:05

بدء استجواب هنيبعل القذافي... إليكم التفاصيل

أخبار لبنان
03:26

غارات إسرائيلية ليلية واسعة على الجنوب والبقاع... اليكم المشهد صباح اليوم

أمن وقضاء
03:18

جلسة إستماع لهانيبال القذافي في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر... إليكم التفاصيل

أخبار دولية
16:52

ترامب: سألتقي على الأرجح ببوتين "خلال أسبوعين"

أخبار دولية
16:46

ترامب يحذر من تحرك محتمل بدعم أميركي إذا انتهكت حماس الاتفاق

اقتصاد
02:06

انخفاض في أسعار المحروقات...

أخبار لبنان
07:18

استجواب هنيبعل القذّافي: اعترافات حول صورة مسيئة للرئيس برّي...وتوقيفه عام 2015 كان "لمصلحته الشخصية"

حال الطقس
01:23

هكذا سيكون طقس الـWeekend...

أخبار لبنان
14:29

ادرعي: هاجمنا مقلعا استخدمه حزب الله لانتاج الإسمنت

تقارير نشرة الاخبار
13:21

ما هي آخر نتائج فحوص العينات المأخوذة من مياه تنورين؟

أمن وقضاء
03:55

ناطور أوهم المالك بتعرّضه لسطو مسلّح... وشعبة المعلومات توقفه وشريكه وتعيد محتويات الخزنة المسروقة

أخبار لبنان
04:12

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية يُحذّر: فيديوهات منسوبة للرئيس عون باستخدام الذكاء الاصطناعي!

أخبار لبنان
15:21

الرئيس عون: العدوان الاسرائيلي على الجنوب يهدف إلى تدمير البنى الإنتاجية وعرقلة التعافي الاقتصادي

