غارة اسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة الطبالة في بلدة خربة سلم ومعلومات عن وقوع اصابات

ترامب: الرسوم الجمركية 100% على الصين غير مستدامة

ترامب: الرسوم الجمركية 100% على الصين غير مستدامة

حماس تحث الوسطاء على استكمال دورهم في متابعة تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق وقف إطلاق النار