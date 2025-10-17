الأمين العام للهيئات الاقتصادية نقولا شمّاس لـ #جدل : في موضوع المودعين صندوق النقد لا يبالي له تحت شعار استدامة الدين أي ضمانة ما سيديّنه

التالي

الرئيس عون عرض مع سلام الأوضاع العامة في البلاد ولاسيما الوضع في الجنوب في ظل استمرار الاعتداءات الاسرائيلية كما تطرق البحث إلى التطورات الإقليمية بعد مؤتمر شرم الشيخ والتحضيرات لجلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل