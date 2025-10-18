وزير الصحة ركان ناصر الدين في مؤتمر صحفي: أؤكد أن صحة اللبنانيين لا تعرف لا لون ولا طائفة ولا مذهب ولا سياسة ووزارة الصحة لم ولن تكون الا لكل اللبنانيين

