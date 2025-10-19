احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و١٧ جريحا في ١١ حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

مكتب نتنياهو: ممثلو الجيش أبلغوا عائلة المختطف رونين إنغل بإعادة ابنهم إلى إسرائيل واستكمال التعرف عليه

أكسيوس: نحو 7 ملايين شخص تظاهروا في كل أنحاء الولايات المتحدة يوم السبت ضد ترامب وإدارته