الجيش الإسرائيلي: مقاتلات تابعة لسلاح الجو نفذت ضربات جوية في منطقة رفح للقضاء على تهديد بعد أن أطلق "إرهابيون" النار على الجيش ما يعدّ انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك