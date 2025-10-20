الوكالة الوطنية: الطيران المسيّر يحلق على علو منخفض جدا فوق بيروت والضواحي

الخارجية الإيرانية: نتابع مسألة تبادل السجناء مع فرنسا بجدية ونرى أن الطرفين يمتلكان الإرادة لتسوية هذا الملف

اسماعيل سكريّة للـLBCI: الحلّ للقطاع الصحيّ يكون إمّا بقرارٍ بحجم الوفاق الوطني يحرّر هذا القطاع من التدخلات السياسية والطائفية ويتركه لذوي الاختصاص أو عبر خلق تيارٍ من الرأي العام يضغط لتحرير القطاع الصحي