نائب رئيس الحكومة اللبنانية للعربية: إسرائيل تواصل ضرب مواقع لبنانية منذ بدء الترتيبات الأمنية... والجيش يقوم بعمل جيد بشأن خطة نزع السلاح

اسماعيل سكريّة للـLBCI: الحلّ للقطاع الصحيّ يكون إمّا بقرارٍ بحجم الوفاق الوطني يحرّر هذا القطاع من التدخلات السياسية والطائفية ويتركه لذوي الاختصاص أو عبر خلق تيارٍ من الرأي العام يضغط لتحرير القطاع الصحي

السابق