المستشار السياسي لرئيس التيار الوطني الحر انطوان قسطنطين للـLBCI: اسرائيل متفوقة عسكريا ولكنها لم تحقق الانتصار وهي تسعى لتكريسه وتثبيته والانتصار بالنسبة لها هي سحق حزب الله

امال شحادة: المبعوثون الاميركيون يسعون الى انجاح نموذج رفح كتطبيق لفرض خطة السلام في القطاع من خلال تفعيل اليات لادارة مدنية ونقل المساعدات في وقت انجز الجيش الاسرائيلي وضع مكعبات اسمنتية باللون الاصفر على طول المساحة التي يسيطر عليها

