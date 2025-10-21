الجميل: ننادي بتحسين قانون الانتخابات منذ سبعة أعوام وشكّلنا عريصة نيابية مشتركة للمطالبة بإدراج تعديل القانون في الجلسة الماضية والقانون لم يوضع على جلسة مجلس الأعمال ما دفعنا إلى الخروج من الجلسة

