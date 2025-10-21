قوى الأمن توضح ما تم تناقله عن تسريب صور لجوازات سفر وفد دبلوماسيّ

أقدم أحد عناصر دورية تابعة لمجموعة حماية ومواكبة السفارة السورية من فوج أمن السّفارات على تصوير المستندات التي بحوزة وفد دبلوماسيّ من الجمهورية العربية السورية عند وصوله إلى معبر المصنع الحدوديّ، بحضور موظفين من السفارة، وفق ما أعلنت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخليّ ـ شعبة العلاقـات العامّة.



وأوضحت المديرية أنّه أرسلها إلى زميله في الدورية لتسريع انجاز المعاملة الإدارية، والتي تبين لاحقًا انها نشرت على مواقع التواصل الاجتماعيّ.



بعد التوسّع بالتحقيق في الواقعة، تبيّن أنّ العنصر الثاني أقدم على ارسال نسخة من هذه المستندات الى آمر مجموعته السّابق الذي كان قد فُصل إلى قطعة أمنية أخرى، فيما أقدم الاخير بدوره على ارسالها الى أحد المدنيين، ومن ثم انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعيّ.



أُوقف آمر مجموعة حماية ومواكبة السفارة السورية السابق، في حين تُرك العناصر والمدنيّ لقاء سندات إقامة بناء على إشارة القضاء.



واتُخذت التدابير المسلكيّة المُشدّدة بحقّ العناصر المخالفين.