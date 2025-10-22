عيسى الخوري: أطلعت الرئيس عون على التحضيرات الجارية لافتتاح معرض الصناعات اللبنانية في ٢٩ تشرين الأول الحالي والذي يشارك فيه أكثر من ١٩٠ عارضًا على مساحة تتجاوز عشرة آلاف متر مربع وأكدت حرصي على حماية الصناعة الوطنية وضمان سلامة الغذاء

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك