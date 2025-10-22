مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية على دراجة نارية في بلدة عين قانا قضاء صور أدت إلى سقوط شهيد

الوكالة الوطنية للإعلام: الأصوات التي تسمع في بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل ناجمة عن تفجيرات تقوم بها قوات اليونيفيل بالقرب من موقع الجيش اللبناني في منطقة الشلالة عند أطراف المحافر