الرئيس جوزاف عون عرض مع رئيس الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري واقع التعليم الجامعي العالي في لبنان كما تناول البحث أوضاع المستشفيات الجامعية

المدير العام السابق للأحوال الشخصية العميد المتقاعد الياس الخوري للـLBCI: الفصل 11 ينص على إنشاء لجنة لاقتراع اللبنانيين غير المقيمين وأنا أحد أعضائها وكانت مؤلفة من 12 عضواً وسعينا لاتخاذ قراراتنا بالإجماع بعيداً عن الاصطفافات واعتمدنا مقاربة علمية