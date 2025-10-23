النائب فادي كرم للـLBCI: تجري إتصالات والأجواء إيجابية تجاه إجراء تعديل ويكون هناك مراكز في الخارج لاقتراع الـ128 وهذه أجواء رئيس الجمهورية والوفد النيابي الذي زاره ورئيس الحكومة وقناعته

النائب فادي كرم للـLBCI: لا آلية للمقاعد الـ6 والمعركة إما أن يكون هناك مراكز إقتراع في الخارج لـ128 وإما لا يكون هناك مراكز ويأتي من يستطيع من الإغتراب للإقتراع في لبنان

السابق