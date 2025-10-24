ربيع الأمين للـLBCI: معركتنا هي معركة الحفاظ على حق المغتربين في التصويت وعدم تهميشهم وليست معركة رئاسة مجلس النواب أو غيرها

التالي

ربيع الأمين للـLBCI: على المغتربين التسجيل فورا للاقتراع في الخارج وسنستمر بالمطالبة بالتصويت للـ128 نائبا والاغتراب يحب ان يكون له تأثير على أهله في البلد وجزء من معركتنا ان يكون هناك خيارا وطنيا وليس طائفيا