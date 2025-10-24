الوكالة الوطنية: تحليّق للطيران المسيّر في منطقة الزهراني والجوار على مستويات منخفضة

هآرتس عن مصادر في الجيش الإسرائيلي: إعادة جميع جثث المختطفين شرط أساسي للانتقال إلى المرحلة الثانية

الصحة العالمية: بعض المرافق الصحية في قطاع غزة لا تعمل ولا يمكن الوصول إليها