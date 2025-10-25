وزارة الزراعة – مديرية الثروة الحيوانية تتابع مسألة نفوق حيوانات برية

أعلنت مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة أنها تتابع موضوع تسجيل حالات نفوق لحيوانات برية، ولا سيما ابن آوى، في بعض المناطق اللبنانية باهتمام بالغ.

وأوضحت أنها قد كلفت فريقًا من الأطباء البيطريين لإجراء كشف ميداني وتقص وبائي في المناطق المعنية، وجمع العينات اللازمة وإخضاعها للفحوصات المخبرية في مختبرات الصحة الحيوانية المعتمدة لتحديد أسباب النفوق بدقة.

وأكدت الوزارة أنها "ستتخذ جميع التدابير المناسبة وفقًا لطبيعة المرض الذي ستظهره نتائج التحاليل المخبرية، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين والحيوانات الأليفة والحياة البرية والتنوع البيولوجي في لبنان".

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الهلع أو الاقتراب من الحيوانات المصابة أو محاولة التعامل معها، لما قد يعرّضهم للخطر أو يزيد من معاناتها.

وشدّدت على ضرورة عدم تداول الأخبار غير الموثوقة.

وطلبت الإبلاغ الفوري عن أي حالة نفوق أو ظهور عوارض غير طبيعية لدى الحيوانات البرّية أو الأليفة، عبر أقرب مركز زراعي في المنطقة، أو من خلال التواصل مباشرة مع مديرية الثروة الحيوانية – مصلحة الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة.

كما جددت الوزارة التأكيد على أهمية الالتزام بالخطة الوطنية لمكافحة داء الكلب، وتنفيذ آلية الـTNVR (القبض، التعقيم، التلقيح، الإطلاق)، للحد من انتشار الكلاب الشاردة والأوبئة المرتبطة بها.