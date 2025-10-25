الأخبار
الوكالة الوطنية للإعلام: محلقة اسرائيلية القت قنبلة صوتية في محيط مبنى البلدية في بلدة بليدا

2025-10-25 | 08:43
الوكالة الوطنية للإعلام: محلقة اسرائيلية القت قنبلة صوتية في محيط مبنى البلدية في بلدة بليدا

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

LBCI
أخبار دولية
10:34

ترامب يلتقي أمير قطر على متن الطائرة الرئاسية خلال توقّف فنّي في طريقه إلى آسيا

LBCI
آخر الأخبار
10:30

الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة الشعيتية - صور بين الساعة 17.30 والساعة 18.30

LBCI
آخر الأخبار
10:29

معلومات أمنية للـLBCI: لا صحة للأخبار المتداولة في شأن اختطاف فتاة في لبنان وتعذيبها

LBCI
أخبار لبنان
10:15

مانتويا يصف لقاء البابا برئيس الحكومة بـ"الايجابي"

LBCI
أخبار دولية
10:34

ترامب يلتقي أمير قطر على متن الطائرة الرئاسية خلال توقّف فنّي في طريقه إلى آسيا

LBCI
آخر الأخبار
10:30

الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة الشعيتية - صور بين الساعة 17.30 والساعة 18.30

LBCI
آخر الأخبار
10:29

معلومات أمنية للـLBCI: لا صحة للأخبار المتداولة في شأن اختطاف فتاة في لبنان وتعذيبها

LBCI
أخبار لبنان
10:15

مانتويا يصف لقاء البابا برئيس الحكومة بـ"الايجابي"

LBCI
آخر الأخبار
08:55

وزير الدفاع الباكستاني: أفغانستان تريد السلام لكن عدم التوصل إلى اتفاق يعني حربًا مفتوحة

LBCI
أخبار لبنان
06:38

وزيرة الشؤون الاجتماعية من الجنوب: نعمل على إعداد خطة شاملة لإعادة الإعمار والتعافي

LBCI
أخبار لبنان
06:49

بري تابع مع جابر شؤونًا مالية وتشريعية

LBCI
أخبار لبنان
07:04

حسن عز الدين: ممارسات العدوّ لن تؤثّر على قرار حزب الله

LBCI
آخر الأخبار
08:11

المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة: المنظمة الدولية تقف عند منعطف تاريخي جديد

LBCI
أخبار لبنان
07:04

حسن عز الدين: ممارسات العدوّ لن تؤثّر على قرار حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
03:52

الأب المدبر جان مارون الهاشم يتحدث عن مراسم إستقبال البابا في لبنان

LBCI
أخبار دولية
00:03

ترامب "يود" لقاء زعيم كوريا الشمالية خلال جولته الآسيوية: تايوان ستكون جزءا من المحادثات مع شي

LBCI
أخبار لبنان
14:54

جنبلاط لـ "الإخبارية السورية": حزب الله كان دولة ضمن دولة... وبعض الجهات السياسية في لبنان لم تستوعب التاريخ

LBCI
أخبار لبنان
13:49

جدل حول قانون الانتخاب بين برّي والكتائب والقوات: تبادل اتهامات بالعزل الطائفي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

التأمين بكبسة زر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

تقاربٌ تاريخي بين الكنيستين الكاثوليكية والانغليكانية بعد خمسة قرونٍ من الانشقاق والتباعد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

كتلة نيابية سنية على النار فماذا لو قرر الحزب المواجهة؟

LBCI
حال الطقس
02:10

الطقس يتقلب قليلاً بين الأحد والاثنين... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
14:54

جنبلاط لـ "الإخبارية السورية": حزب الله كان دولة ضمن دولة... وبعض الجهات السياسية في لبنان لم تستوعب التاريخ

LBCI
أخبار لبنان
14:29

مخزومي لـ"جدل": وقف النار جاء بطلب من حزب الله لا من إسرائيل...

LBCI
خبر عاجل
15:24

معلومات للـLBCI: قوة من استقصاء جبل لبنان تلقي القبض في كمين على مروجين من آل نحلة وآل الرفاعي في محلة حي السلم وتضبط بحوزتهما كميـة كبيرة من مادة الكوكايين والباز والماريجوانا واسلحة خفيفة وقد تم تسليمهما الى الفصيلة المعنية

LBCI
خبر عاجل
15:33

طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي على سيارة في بلدة زوطر الغربية قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيد وإصابة مواطن بجروح

LBCI
أمن وقضاء
06:56

بالجرم المشهود... توقيف سيّدة وهي تبيع ذهباً مزيّفاً في صيدا

LBCI
خبر عاجل
04:43

لا صحة لما يتم تداوله عن إنتشار أمني في محيط كنيسة مار مخايل والصور المتداولة معدلة بالذكاء الإصطناعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

بين الطب والإنسانية : طبيب لبناني يختار وينجح عالمياً ويعيد الطفل اوليفر للحياة !

