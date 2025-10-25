الأخبار
ترامب يلتقي أمير قطر في الدوحة

آخر الأخبار
2025-10-25 | 13:31
مشاهدات عالية
0min
ترامب يلتقي أمير قطر في الدوحة

 
 
آخر الأخبار

آخر الأخبار
16:03

ترامب: على "حماس" أن تبدأ في إعادة جثث الرهائن وسأراقب الوضع عن كثب خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة

LBCI
أخبار دولية
14:30

ترامب: قطر سترسل قوات حفظ سلام إذا لزم الأمر

LBCI
آخر الأخبار
14:27

ترامب: لن ألتقي مع بوتين حتى يعتقد أنه سيتوصل إلى اتفاق سلام

LBCI
آخر الأخبار
14:27

ترامب: قطر سترسل قوات حفظ سلام إذا لزم الأمر

آخر الأخبار
16:03

ترامب: على "حماس" أن تبدأ في إعادة جثث الرهائن وسأراقب الوضع عن كثب خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة

LBCI
أخبار دولية
14:30

LBCI
آخر الأخبار
14:27

LBCI
آخر الأخبار
14:27

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
صحة وتغذية
2025-10-22

منها الكيراتين... منتجات شائعة لفرد الشعر مرتبطة برفع خطر السرطان بنسبة 166٪

LBCI
أمن وقضاء
14:11

قوى الأمن: عدم وجود عملية خطف فتاة وتعذيبها

LBCI
أخبار لبنان
05:33

نواف سلام إلتقى البابا لاون: السلام في المنطقة لن يقوم إلا على العدل

LBCI
أخبار لبنان
11:20

سلام زار  دير مار أنطونيوس الكبير للرهبانية المارونية المريمية في روما

تقارير نشرة الاخبار
14:13

مؤسسة بسّام فريحة للفنون تطلق موسمها الفني الجديد من أبوظبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

صربا جنوب لبنان.. من أجمل البلدات اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

للكفاءة ثمن... فالإصلاح لا يُبنى مجاناً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

القانون الانتخابي اللبناني بين تفاوت الدوائر وغياب العدالة في سقف الإنفاق

LBCI
أخبار لبنان
13:45

باسيل: عكار عنوان للشرعية والدولة ولم تكونوا في اي يوم خارج الدولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

المالية تغذي الخزينة وقوى الأمن تغذي الصندوق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

لماذا نؤخّر الساعة ساعة واحدة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

أزمة رقائق تهزّ قطاع السيارات العالمي... وتكشف هشاشة أوروبا الصناعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

من كريات غات إلى غزة: واشنطن تمسك بخيوط خطة ترامب للسلام

LBCI
حال الطقس
02:10

الطقس يتقلب قليلاً بين الأحد والاثنين... إليكم التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
06:56

بالجرم المشهود... توقيف سيّدة وهي تبيع ذهباً مزيّفاً في صيدا

LBCI
أخبار لبنان
13:41

معلومات الـLBCI: أورتاغوس في إسرائيل حاليًا وفي لبنان الاثنين

LBCI
خبر عاجل
04:43

لا صحة لما يتم تداوله عن إنتشار أمني في محيط كنيسة مار مخايل والصور المتداولة معدلة بالذكاء الإصطناعي

LBCI
أخبار لبنان
06:38

وزيرة الشؤون الاجتماعية من الجنوب: نعمل على إعداد خطة شاملة لإعادة الإعمار والتعافي

LBCI
أخبار دولية
07:32

سوريا توقع اتفاقية لإنزال أول كابل بحري دولي

LBCI
اسرار
23:21

أسرار الصحف 25-10-2025

LBCI
أخبار لبنان
05:33

نواف سلام إلتقى البابا لاون: السلام في المنطقة لن يقوم إلا على العدل

