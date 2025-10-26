الوكالة الوطنية: مسيرة استهدفت سيارة عند مدخل الناقورة ومعلومات عن وقوع اصابة

الوكالة الوطنية: محلقة ألقت للمرة الثانية قنبلة صوتية باتجاه عدد من المزارعين في بلدة عيتا الشعب.

الوكالة الوطنية: محلقة ألقت للمرة الثانية قنبلة صوتية باتجاه عدد من المزارعين في بلدة عيتا الشعب.

نتنياهو: أوضحنا للقوى الدولية أننا سنحدد القوات التي لا يمكن أن نقبل بوجودها وأميركا تتفق معنا على ذلك