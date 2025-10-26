وزير الدفاع الإسرائيلي والمبعوثة الأميركية إلى لبنان يزورا منطقة الحدود مع لبنان

زار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قيادة المنطقة الشمالية والحدود مع لبنان، برفقة مبعوثة الرئيس الأميركي إلى لبنان مورغان أورتاغوس.



وشارك في الزيارة أيضًا السفير الأميركي في إسرائيل مايك هاكابي، والسفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، وقائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي اللواء رافي ميلو، إلى جانب ممثلين عن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) وممثلين عن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

في مستهل الزيارة، قدّم قادة الجيش الإسرائيلي عرضًا لوزير الدفاع وللمبعوثة أورتاغوس حول نشاطات "حزب الله" التي يصفها الجيش بـ"الإرهابية"، ومحاولاته إعادة ترميم بنيته العسكرية في لبنان.

وتجوّل وزير الدفاع وأورتاغوس على الحدود وزارا مستوطنة "مسغاف عام"، حيث قاما بمراقبة الأراضي اللبنانية من هناك.

كما استمعا إلى القادة الميدانيين حول جهود الدفاع والهجوم للجيش الإسرائيلي في تلك الجبهة – بما في ذلك الإعلان عن تصفية عنصرين من حزب الله خلال الزيارة.

ووجّه الوزير كاتس الشكر للرئيس الأميركي دونالد ترامب وللمبعوثة أورتاغوس شخصيًا على الدعم والمساندة لسياسة حماية الحدود والمستوطنات الإسرائيلية في مواجهة لبنان.

وأكد أنّ إسرائيل ستواصل الدفاع عن مستوطنات الشمال أمام أي تهديد.