الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
23
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
23
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية محلة الكوستا برافا - الأوزاعي وحركة المرور كثيفة جدا
آخر الأخبار
2025-10-27 | 01:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية محلة الكوستا برافا - الأوزاعي وحركة المرور كثيفة جدا
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
المروري:
نتيجة
تصادم
سيارة
ودراجة
نارية
الكوستا
برافا
الأوزاعي
وحركة
المرور
كثيفة
التالي
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد جونية من مفرق غزير باتجاه ساحل علما وصولا الى صربا
احصاءات غرفة التحكم المروري: ١٠جرحى في ٨ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:27
رعد: المقاومة ستواصل واجبها الوطني حتى تُثبت الدولة قدرتها على القيام بواجبها في الدفاع والحماية
أخبار لبنان
05:27
رعد: المقاومة ستواصل واجبها الوطني حتى تُثبت الدولة قدرتها على القيام بواجبها في الدفاع والحماية
0
أخبار دولية
05:23
غوتيريش: التدخل الخارجي في شؤون السودان يقوض آفاق السلام
أخبار دولية
05:23
غوتيريش: التدخل الخارجي في شؤون السودان يقوض آفاق السلام
0
أخبار دولية
05:21
وزيرة الخزانة البريطانية: اتفاقية التجارة مع دول الخليج ممكنة
أخبار دولية
05:21
وزيرة الخزانة البريطانية: اتفاقية التجارة مع دول الخليج ممكنة
0
أخبار لبنان
05:13
هيئة إدارة السير تخصص أيام عمل إضافية لاستبدال الإيصالات برخص السير والسوق البيومترية
أخبار لبنان
05:13
هيئة إدارة السير تخصص أيام عمل إضافية لاستبدال الإيصالات برخص السير والسوق البيومترية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
05:03
الذهب يهبط في المعاملات الفورية بأكثر من 2% ليصل إلى 4028.84 دولارا للأونصة
آخر الأخبار
05:03
الذهب يهبط في المعاملات الفورية بأكثر من 2% ليصل إلى 4028.84 دولارا للأونصة
0
آخر الأخبار
04:54
ترامب: أعتقد أننا نقترب من إبرام اتفاق مع كوريا الجنوبية
آخر الأخبار
04:54
ترامب: أعتقد أننا نقترب من إبرام اتفاق مع كوريا الجنوبية
0
آخر الأخبار
04:53
رئيس الوزراء السوداني لـ"الجزيرة": ما يحدث في الفاشر يشكل جرائم حرب وتطهيرا على أساس عرقي
آخر الأخبار
04:53
رئيس الوزراء السوداني لـ"الجزيرة": ما يحدث في الفاشر يشكل جرائم حرب وتطهيرا على أساس عرقي
0
آخر الأخبار
04:52
ترامب: أجريت مباحثات مهمة مع الرئيس الصيني وأعتقد أنه سيكون هناك تحول إيجابي في العلاقات بين البلدين
آخر الأخبار
04:52
ترامب: أجريت مباحثات مهمة مع الرئيس الصيني وأعتقد أنه سيكون هناك تحول إيجابي في العلاقات بين البلدين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-10-23
توقيف نيجيري حاول تهريب المخدّرات داخل أحشائه..
أمن وقضاء
2025-10-23
توقيف نيجيري حاول تهريب المخدّرات داخل أحشائه..
0
أخبار دولية
2025-09-18
مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يستقيل من منصبه
أخبار دولية
2025-09-18
مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يستقيل من منصبه
0
رياضة
2025-10-07
مبابي يخضع للعلاج بعد تعرضه لإصابة طفيفة
رياضة
2025-10-07
مبابي يخضع للعلاج بعد تعرضه لإصابة طفيفة
0
آخر الأخبار
2025-10-08
وزير الخارجية التركي: إذا تم التوصل إلى نتيجة إيجابية في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة اليوم سيتم إعلان وقف إطلاق النار
آخر الأخبار
2025-10-08
وزير الخارجية التركي: إذا تم التوصل إلى نتيجة إيجابية في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة اليوم سيتم إعلان وقف إطلاق النار
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:26
هكذا جمعت بلدة بكفيا المئات من المشاركين في سباق جري حمل عنوان للرياضة والبيئة معًا
تقارير نشرة الاخبار
15:26
هكذا جمعت بلدة بكفيا المئات من المشاركين في سباق جري حمل عنوان للرياضة والبيئة معًا
0
تقارير نشرة الاخبار
15:05
فرنسا قد تكون قبضت على نصف عصابة اللوفر!
تقارير نشرة الاخبار
15:05
فرنسا قد تكون قبضت على نصف عصابة اللوفر!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:49
ترامب في أقصى آسيا: صفقات وبحث عن توسيع النفوذ في وجه الصين
تقارير نشرة الاخبار
14:49
ترامب في أقصى آسيا: صفقات وبحث عن توسيع النفوذ في وجه الصين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:44
طليع حمدان اسم في ذاكرة الزجل اللبناني الأصيل
تقارير نشرة الاخبار
14:44
طليع حمدان اسم في ذاكرة الزجل اللبناني الأصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
نضّفنا السكّة… بس وين القطار؟
تقارير نشرة الاخبار
14:33
نضّفنا السكّة… بس وين القطار؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
موسم الزيتون في الجنوب… مزارعون في وجه الحرب والطقس
تقارير نشرة الاخبار
14:25
موسم الزيتون في الجنوب… مزارعون في وجه الحرب والطقس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
جلسة الثلاثاء التشريعية بين شدّ الحبال السياسي وتطيير النصاب
تقارير نشرة الاخبار
14:23
جلسة الثلاثاء التشريعية بين شدّ الحبال السياسي وتطيير النصاب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
تحديات إسرائيلية أمنية مع غزة ولبنان وجولة إسرائيلية عند الحدود اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
14:20
تحديات إسرائيلية أمنية مع غزة ولبنان وجولة إسرائيلية عند الحدود اللبنانية
0
مقدمة نشرة الاخبار
14:17
مقدمة النشرة المسائية ٢٦-١٠-٢٠٢٥
مقدمة نشرة الاخبار
14:17
مقدمة النشرة المسائية ٢٦-١٠-٢٠٢٥
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
03:05
وفاة الزميل بسام برّاك عن ٥٣ عاما بعد صراع طويل مع المرض
خبر عاجل
03:05
وفاة الزميل بسام برّاك عن ٥٣ عاما بعد صراع طويل مع المرض
2
آخر الأخبار
10:40
وزير الدفاع الإسرائيلي والمبعوثة الأميركية إلى لبنان يزوران منطقة الحدود مع لبنان
آخر الأخبار
10:40
وزير الدفاع الإسرائيلي والمبعوثة الأميركية إلى لبنان يزوران منطقة الحدود مع لبنان
3
أمن وقضاء
05:44
مقتل مواطن بعد تعرضه لاطلاق نار عند مدخل مخيم شاتيلا
أمن وقضاء
05:44
مقتل مواطن بعد تعرضه لاطلاق نار عند مدخل مخيم شاتيلا
4
خبر عاجل
10:44
غارات تسهدف بوداي في البقاع
خبر عاجل
10:44
غارات تسهدف بوداي في البقاع
5
أخبار لبنان
16:02
”الجمهورية القوية“ يقاطع جلسة الثلاثاء
أخبار لبنان
16:02
”الجمهورية القوية“ يقاطع جلسة الثلاثاء
6
خبر عاجل
08:15
سقوط شهيد في غارة على سيارة في بلدة النبي شيت
خبر عاجل
08:15
سقوط شهيد في غارة على سيارة في بلدة النبي شيت
7
خبر عاجل
11:14
غارة على منطقة الحفير غرب بعلبك
خبر عاجل
11:14
غارة على منطقة الحفير غرب بعلبك
8
خبر عاجل
15:20
تصريح لليونيفيل حول هجوم بقنبلة على جنود حفظ السلام
خبر عاجل
15:20
تصريح لليونيفيل حول هجوم بقنبلة على جنود حفظ السلام
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More