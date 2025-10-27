الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية محلة الكوستا برافا - الأوزاعي وحركة المرور كثيفة جدا

آخر الأخبار
2025-10-27 | 01:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية محلة الكوستا برافا - الأوزاعي وحركة المرور كثيفة جدا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية محلة الكوستا برافا - الأوزاعي وحركة المرور كثيفة جدا

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

المروري:

نتيجة

تصادم

سيارة

ودراجة

نارية

الكوستا

برافا

الأوزاعي

وحركة

المرور

كثيفة

LBCI التالي
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد جونية من مفرق غزير باتجاه ساحل علما وصولا الى صربا
احصاءات غرفة التحكم المروري: ١٠جرحى في ٨ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:27

رعد: المقاومة ستواصل واجبها الوطني حتى تُثبت الدولة قدرتها على القيام بواجبها في الدفاع والحماية

LBCI
أخبار دولية
05:23

غوتيريش: التدخل الخارجي في شؤون السودان يقوض آفاق السلام

LBCI
أخبار دولية
05:21

وزيرة الخزانة البريطانية: اتفاقية التجارة مع دول الخليج ممكنة

LBCI
أخبار لبنان
05:13

هيئة إدارة السير تخصص أيام عمل إضافية لاستبدال الإيصالات برخص السير والسوق البيومترية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
05:03

الذهب يهبط في المعاملات الفورية بأكثر من 2% ليصل إلى 4028.84 دولارا للأونصة

LBCI
آخر الأخبار
04:54

ترامب: أعتقد أننا نقترب من إبرام اتفاق مع كوريا الجنوبية

LBCI
آخر الأخبار
04:53

رئيس الوزراء السوداني لـ"الجزيرة": ما يحدث في الفاشر يشكل جرائم حرب وتطهيرا على أساس عرقي

LBCI
آخر الأخبار
04:52

ترامب: أجريت مباحثات مهمة مع الرئيس الصيني وأعتقد أنه سيكون هناك تحول إيجابي في العلاقات بين البلدين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-10-23

توقيف نيجيري حاول تهريب المخدّرات داخل أحشائه..

LBCI
أخبار دولية
2025-09-18

مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يستقيل من منصبه

LBCI
رياضة
2025-10-07

مبابي يخضع للعلاج بعد تعرضه لإصابة طفيفة

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-08

وزير الخارجية التركي: إذا تم التوصل إلى نتيجة إيجابية في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة اليوم سيتم إعلان وقف إطلاق النار

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:26

هكذا جمعت بلدة بكفيا المئات من المشاركين في سباق جري حمل عنوان للرياضة والبيئة معًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:05

فرنسا قد تكون قبضت على نصف عصابة اللوفر!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:49

ترامب في أقصى آسيا: صفقات وبحث عن توسيع النفوذ في وجه الصين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:44

طليع حمدان اسم في ذاكرة الزجل اللبناني الأصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

نضّفنا السكّة… بس وين القطار؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

موسم الزيتون في الجنوب… مزارعون في وجه الحرب والطقس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

جلسة الثلاثاء التشريعية بين شدّ الحبال السياسي وتطيير النصاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

تحديات إسرائيلية أمنية مع غزة ولبنان وجولة إسرائيلية عند الحدود اللبنانية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
14:17

مقدمة النشرة المسائية ٢٦-١٠-٢٠٢٥

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
03:05

وفاة الزميل بسام برّاك عن ٥٣ عاما بعد صراع طويل مع المرض

LBCI
آخر الأخبار
10:40

وزير الدفاع الإسرائيلي والمبعوثة الأميركية إلى لبنان يزوران منطقة الحدود مع لبنان

LBCI
أمن وقضاء
05:44

مقتل مواطن بعد تعرضه لاطلاق نار عند مدخل مخيم شاتيلا

LBCI
خبر عاجل
10:44

غارات تسهدف بوداي في البقاع

LBCI
أخبار لبنان
16:02

”الجمهورية القوية“ يقاطع جلسة الثلاثاء

LBCI
خبر عاجل
08:15

سقوط شهيد في غارة على سيارة في بلدة النبي شيت

LBCI
خبر عاجل
11:14

غارة على منطقة الحفير غرب بعلبك

LBCI
خبر عاجل
15:20

تصريح لليونيفيل حول هجوم بقنبلة على جنود حفظ السلام

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More