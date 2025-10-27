ترامب: أعتقد أننا نقترب من إبرام اتفاق مع كوريا الجنوبية

ترامب: أعتقد أننا نقترب من إبرام اتفاق مع كوريا الجنوبية

ترامب: أجريت مباحثات مهمة مع الرئيس الصيني وأعتقد أنه سيكون هناك تحول إيجابي في العلاقات بين البلدين