الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
طريق
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير المالية ياسين جابر لـ عشرين 30: استلمنا اليوم في هذه الحكومة حطامًا وقد فوجئت عندما دخلت الوزارة وما زلنا في وقت نعمل على برمجة الأمور

آخر الأخبار
2025-10-27 | 15:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير المالية ياسين جابر لـ عشرين 30: استلمنا اليوم في هذه الحكومة حطامًا وقد فوجئت عندما دخلت الوزارة وما زلنا في وقت نعمل على برمجة الأمور
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزير المالية ياسين جابر لـ عشرين 30: استلمنا اليوم في هذه الحكومة حطامًا وقد فوجئت عندما دخلت الوزارة وما زلنا في وقت نعمل على برمجة الأمور

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

المالية

ياسين

عشرين

استلمنا

اليوم

الحكومة

حطامًا

فوجئت

عندما

الوزارة

برمجة

الأمور

LBCI التالي
الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة - مرجعيون ما بين الساعة 10.15 والساعة 13.00
الخارجية الصينية: نائب الرئيس هان تشنغ سيزور السعودية في الفترة من 28 تشرين الأول إلى 2 تشرين الثاني
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
17:36

الإخبارية السورية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في محيط قريتي عين عيشة وعين نورية بريف القنيطرة

LBCI
أخبار دولية
16:52

إسرائيل تعلن تسلمها جثة رهينة في غزة من الصليب الأحمر

LBCI
آخر الأخبار
16:46

إدارة الكوارث والطوارئ التركية: زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب ولاية باليكسير غربي تركيا

LBCI
آخر الأخبار
16:31

الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر تسلم جثة أحد المختطفين وهي الآن في طريقها إلى قواتنا داخل القطاع

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
17:36

الإخبارية السورية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في محيط قريتي عين عيشة وعين نورية بريف القنيطرة

LBCI
آخر الأخبار
16:46

إدارة الكوارث والطوارئ التركية: زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب ولاية باليكسير غربي تركيا

LBCI
آخر الأخبار
16:31

الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر تسلم جثة أحد المختطفين وهي الآن في طريقها إلى قواتنا داخل القطاع

LBCI
فنّ
16:25

إليسا تحتفل بعيد ميلادها بطريقة مبتكرة: "خبر عاجل" (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-10-26

توقيف رجلين على خلفية سرقة متحف اللوفر

LBCI
فنّ
2025-10-22

نادين نسيب نجيم في أسبوع الموضة في الرياض: إطلالة تحاكي العصرية والتميّز (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
2025-10-04

وجوه معروفة وخلفيات مميزة... تعرفوا إلى أعضاء لجنة تحكيم مسابقة ملكة لبنان 2025

LBCI
موضة وجمال
2025-10-24

وداعاً للصلع... مصل جديد يُعيد الشعر خلال 20 يوماً فقط

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:41

تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على اللوائح الإغترابية يتواصل...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

بيروت تستعيد وهجها الفرانكوفوني في ليلة "ألبرت لوندر": تكريم لصحافيي غزة واحتفاء بروح الميدان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

بسام براك حارس اللغة العربية حتى الرمق الأخير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:34

بري يقرع الجرس… والمعارضة خارج القاعة!

LBCI
أخبار دولية
14:28

فقط بـ15 يومًا تنقل بضائعك من آسيا إلى أوروبا…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:26

بين بلدية جونية ومصلحة السكك مذكرة تفاهم لإزالة التعديات وفتح المسار مجددًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:19

قضية السفينة هاوك 3 تحقيقات بالتزوير والفساد وغرامات مرتقبة تصل إلى 10 ملايين دولار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

"نحن لا نحمل لا رسائل تهديد ولا تحذير"

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
14:13

مقدمة النشرة المسائية 27-10-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:41

لبنان يودع الإعلامي بسام برّاك... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي

LBCI
خبر عاجل
07:06

إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان...

LBCI
خبر عاجل
10:34

مذكرة إقفال في 1 و2 كانون الأول بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان

LBCI
أخبار لبنان
11:48

مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يومي 22 و24 تشرين الثاني بمناسبة عيد الاستقلال

LBCI
خبر عاجل
03:05

وفاة الزميل بسام برّاك عن ٥٣ عاما بعد صراع طويل مع المرض

LBCI
أخبار لبنان
10:36

جلسة لمجلس الوزراء الاربعاء وقانون الانتخابات بند اول على جدول الاعمال

LBCI
أخبار لبنان
03:37

ميشال معوض يعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء: الدفاع عن حقّ المنتشرين في التصويت معركة دستورية وسيادية بامتياز

LBCI
أخبار لبنان
05:13

هيئة إدارة السير تخصص أيام عمل إضافية لاستبدال الإيصالات برخص السير والسوق البيومترية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More