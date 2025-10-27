وزير المالية لـ عشرين 30: لا سلطة لدينا كوزراة مال على القرض الحسن بل الموضوع بين وزارة الداخلية ومصرف لبنان وهناك جمعيات اخرى وبما يعنينا لدينا خطة في التخفيف من استعمال الكاش في مراكز الدفع في وزارة المال ليصبحوا pos اي على الكارت

