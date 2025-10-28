الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة – مرجعيون ما بين الساعة 9.00 والساعة 11.00
آخر الأخبار
2025-10-28 | 02:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة – مرجعيون ما بين الساعة 9.00 والساعة 11.00
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
سنقوم
بتفجير
ذخائر
منفجرة
القليعة
مرجعيون
الساعة
والساعة
11.00
التالي
الوكالة الوطنية: قنابل اسرائيلية في اتجاه مواطنين أثناء تفقدهم كروم الزيتون عند أطراف مارون الراس
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و١٧ جريحًا في ١٦ حادث خلال الساعات الـ24 الماضية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:01
الوكالة الوطنية: تحليق مسير اسرائيلي على علو منخفض فوق صور والقاسمية
آخر الأخبار
04:01
الوكالة الوطنية: تحليق مسير اسرائيلي على علو منخفض فوق صور والقاسمية
0
أمن وقضاء
03:51
أمن الدولة: توقيف شبكة تزوير وتهريب سوريين
أمن وقضاء
03:51
أمن الدولة: توقيف شبكة تزوير وتهريب سوريين
0
أخبار لبنان
03:47
"كهرباء لبنان" حذّرت من التعديات على الشبكة العامة وأكدت ملاحقة المخالفين قضائياً
أخبار لبنان
03:47
"كهرباء لبنان" حذّرت من التعديات على الشبكة العامة وأكدت ملاحقة المخالفين قضائياً
0
اقتصاد
03:27
جدول جديد لأسعار المحروقات
اقتصاد
03:27
جدول جديد لأسعار المحروقات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:01
الوكالة الوطنية: تحليق مسير اسرائيلي على علو منخفض فوق صور والقاسمية
آخر الأخبار
04:01
الوكالة الوطنية: تحليق مسير اسرائيلي على علو منخفض فوق صور والقاسمية
0
أمن وقضاء
03:51
أمن الدولة: توقيف شبكة تزوير وتهريب سوريين
أمن وقضاء
03:51
أمن الدولة: توقيف شبكة تزوير وتهريب سوريين
0
آخر الأخبار
03:15
الوكالة الوطنية: قنابل اسرائيلية في اتجاه مواطنين أثناء تفقدهم كروم الزيتون عند أطراف مارون الراس
آخر الأخبار
03:15
الوكالة الوطنية: قنابل اسرائيلية في اتجاه مواطنين أثناء تفقدهم كروم الزيتون عند أطراف مارون الراس
0
آخر الأخبار
02:24
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و١٧ جريحًا في ١٦ حادث خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
02:24
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و١٧ جريحًا في ١٦ حادث خلال الساعات الـ24 الماضية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-10-25
معلومات الـLBCI: أورتاغوس في إسرائيل حاليًا وفي لبنان الاثنين
أخبار لبنان
2025-10-25
معلومات الـLBCI: أورتاغوس في إسرائيل حاليًا وفي لبنان الاثنين
0
أخبار دولية
2025-10-05
اليوم الإنتخابي في سوريا يتواصل... إليكم التفاصيل
أخبار دولية
2025-10-05
اليوم الإنتخابي في سوريا يتواصل... إليكم التفاصيل
0
خبر عاجل
2025-09-24
ماكرون لـ"العربية": العمل مع أميركا بشأن لبنان وثيق وجيد جدًا وخطة الجيش اللبناني لحصر السلاح تسمح باستعادة سلطة الدولة وعلى إسرائيل الانسحاب من جنوبي لبنان
خبر عاجل
2025-09-24
ماكرون لـ"العربية": العمل مع أميركا بشأن لبنان وثيق وجيد جدًا وخطة الجيش اللبناني لحصر السلاح تسمح باستعادة سلطة الدولة وعلى إسرائيل الانسحاب من جنوبي لبنان
0
أخبار دولية
02:31
إعلام أفغاني ومصدر باكستاني: انتهاء محادثات السلام في إسطنبول دون صدور قرار
أخبار دولية
02:31
إعلام أفغاني ومصدر باكستاني: انتهاء محادثات السلام في إسطنبول دون صدور قرار
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على اللوائح الإغترابية يتواصل...
تقارير نشرة الاخبار
14:41
تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على اللوائح الإغترابية يتواصل...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
بيروت تستعيد وهجها الفرانكوفوني في ليلة "ألبرت لوندر": تكريم لصحافيي غزة واحتفاء بروح الميدان
تقارير نشرة الاخبار
14:40
بيروت تستعيد وهجها الفرانكوفوني في ليلة "ألبرت لوندر": تكريم لصحافيي غزة واحتفاء بروح الميدان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
بسام براك حارس اللغة العربية حتى الرمق الأخير
تقارير نشرة الاخبار
14:39
بسام براك حارس اللغة العربية حتى الرمق الأخير
0
تقارير نشرة الاخبار
14:34
بري يقرع الجرس… والمعارضة خارج القاعة!
تقارير نشرة الاخبار
14:34
بري يقرع الجرس… والمعارضة خارج القاعة!
0
أخبار دولية
14:28
فقط بـ15 يومًا تنقل بضائعك من آسيا إلى أوروبا…
أخبار دولية
14:28
فقط بـ15 يومًا تنقل بضائعك من آسيا إلى أوروبا…
0
تقارير نشرة الاخبار
14:26
بين بلدية جونية ومصلحة السكك مذكرة تفاهم لإزالة التعديات وفتح المسار مجددًا
تقارير نشرة الاخبار
14:26
بين بلدية جونية ومصلحة السكك مذكرة تفاهم لإزالة التعديات وفتح المسار مجددًا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:19
قضية السفينة هاوك 3 تحقيقات بالتزوير والفساد وغرامات مرتقبة تصل إلى 10 ملايين دولار
تقارير نشرة الاخبار
14:19
قضية السفينة هاوك 3 تحقيقات بالتزوير والفساد وغرامات مرتقبة تصل إلى 10 ملايين دولار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
"نحن لا نحمل لا رسائل تهديد ولا تحذير"
تقارير نشرة الاخبار
14:17
"نحن لا نحمل لا رسائل تهديد ولا تحذير"
0
مقدمة نشرة الاخبار
14:13
مقدمة النشرة المسائية 27-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
14:13
مقدمة النشرة المسائية 27-10-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:41
لبنان يودع الإعلامي بسام برّاك... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي
أخبار لبنان
07:41
لبنان يودع الإعلامي بسام برّاك... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي
2
خبر عاجل
07:06
إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان...
خبر عاجل
07:06
إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان...
3
خبر عاجل
10:34
مذكرة إقفال في 1 و2 كانون الأول بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان
خبر عاجل
10:34
مذكرة إقفال في 1 و2 كانون الأول بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان
4
أخبار لبنان
11:48
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يومي 22 و24 تشرين الثاني بمناسبة عيد الاستقلال
أخبار لبنان
11:48
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يومي 22 و24 تشرين الثاني بمناسبة عيد الاستقلال
5
أخبار لبنان
10:36
جلسة لمجلس الوزراء الاربعاء وقانون الانتخابات بند اول على جدول الاعمال
أخبار لبنان
10:36
جلسة لمجلس الوزراء الاربعاء وقانون الانتخابات بند اول على جدول الاعمال
6
أخبار لبنان
05:13
هيئة إدارة السير تخصص أيام عمل إضافية لاستبدال الإيصالات برخص السير والسوق البيومترية
أخبار لبنان
05:13
هيئة إدارة السير تخصص أيام عمل إضافية لاستبدال الإيصالات برخص السير والسوق البيومترية
7
أمن وقضاء
10:27
إنقاذ عامل وانتشال جثة إثر انهيار حائط داخل ورشة قيد الإنشاء في محلة الضم والفرز - طرابلس
أمن وقضاء
10:27
إنقاذ عامل وانتشال جثة إثر انهيار حائط داخل ورشة قيد الإنشاء في محلة الضم والفرز - طرابلس
8
أخبار لبنان
06:33
لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني: السلاح الذي لا يزال بيد بعض الفصائل لا يخدم القضية الفلسطينية
أخبار لبنان
06:33
لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني: السلاح الذي لا يزال بيد بعض الفصائل لا يخدم القضية الفلسطينية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More