وزيرة البيئة تمارا الزين للـLBCI: لا مبرر لأي تكلؤ بتقديم التقارير الفينة الى وزارة البيئة من قبل أصحاب المولدات والتعميم دقيق ويحدد مستوى الانبعاثات وعلى أصحاب المولدات الالتزام بالضوابط البيئية

وزيرة البيئة للـLBCI: وصلنا حتى اليوم تقرير بيئي واحد واعطنيا مهلة 4 اشهر ويجب ان يصلنا بعدها تقارير من كل المولدات المرتبطة بأول تعميم صادر عن الوزارة

وزيرة البيئة للـLBCI: وصلنا حتى اليوم تقرير بيئي واحد واعطنيا مهلة 4 اشهر ويجب ان يصلنا بعدها تقارير من كل المولدات المرتبطة بأول تعميم صادر عن الوزارة

عدد النواب الحاضرين للمشاركة في الجلسة التشريعية حتى الساعة بلغ 54 نائبًا... ولكن 5 نواب من التغييريين ينتظرون في الصالون ولن يساهموا في تأمين النصاب