وزيرة البيئة للـLBCI: هناك أكثر من دراسة أجريت أظهرت نتائجها ان المولدات في المدن الكبيرة هي المسبب الاول لتلوث الهواء

مصدر أمني للـLBCI: نقل فتاة مصابة من داخل "غرفة مخدرات" من مخيم شاتيلا الى احدى مستشفيات المنطقة وهي بحالة دقيقة

وزيرة البيئة للـLBCI: وصلنا حتى اليوم تقرير بيئي واحد واعطنيا مهلة 4 اشهر ويجب ان يصلنا بعدها تقارير من كل المولدات المرتبطة بأول تعميم صادر عن الوزارة