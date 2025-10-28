الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار
إرجاء لجنة الإعلام والاتصالات جلستها إلى العاشرة من صباح الخميس لمتابعة مناقشة ملف "ستاريلينك"

آخر الأخبار
2025-10-28 | 11:59
مشاهدات عالية
إرجاء لجنة الإعلام والاتصالات جلستها إلى العاشرة من صباح الخميس لمتابعة مناقشة ملف &quot;ستاريلينك&quot;
0min
إرجاء لجنة الإعلام والاتصالات جلستها إلى العاشرة من صباح الخميس لمتابعة مناقشة ملف "ستاريلينك"

 
 
آخر الأخبار

الإعلام

والاتصالات

جلستها

العاشرة

الخميس

لمتابعة

مناقشة

"ستاريلينك"

إذاعة الجيش الإسرائيلي: القضاء على 3 مسلحين من تنظيم تابع لمخيم جنين أثناء محاولتهم تنفيذ هجوم قرب المدينة
الإخبارية السورية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في محيط قريتي عين عيشة وعين نورية بريف القنيطرة
آخر الأخبار

أخبار لبنان
14:07

نواف سلام استقبل أبو الغيط... وهذا ما جرى عرضه

LBCI
آخر الأخبار
14:04

القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو أطلع الأميركيين على الرد في غزة

LBCI
خبر عاجل
14:03

الجزيرة: طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة

LBCI
آخر الأخبار
13:49

رويترز نقلا عن شهود: طائرات إسرائيلية تشن غارات على مدينة غزة

LBCI
آخر الأخبار
14:04

القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو أطلع الأميركيين على الرد في غزة

LBCI
آخر الأخبار
13:49

رويترز نقلا عن شهود: طائرات إسرائيلية تشن غارات على مدينة غزة

LBCI
آخر الأخبار
13:39

وزير الدفاع الإسرائيلي: هجوم حماس اليوم على جنودنا في غزة تجاوز صارخ والجيش سيرد عليه بقوة كبيرة

LBCI
آخر الأخبار
13:38

وزير الدفاع الإسرائيلي: حماس ستدفع ثمنا باهظا على مهاجمة الجنود في غزة وعلى خرق اتفاق إعادة الجثامين

LBCI
صحف اليوم
01:17

براك الى بيروت مع "تحذير أخير": نزع السلاح الآن أو نترككم لمصيركم! (الأخبار)

LBCI
آخر الأخبار
13:38

وزير الدفاع الإسرائيلي: حماس ستدفع ثمنا باهظا على مهاجمة الجنود في غزة وعلى خرق اتفاق إعادة الجثامين

LBCI
أخبار دولية
13:38

الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينيين في الضفة الغربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-24

توقيف مدير كلية الحقوق وامين السر وطالب لبناني رهن التحقيق في قضية تلاعب وتزوير علامات مسابقات

LBCI
أخبار لبنان
09:32

ابي المنى التقى السفير البابوي: نأمل أن تحمل زيارة البابا بشائر السلام والاستقرار والقيامة للبنان

LBCI
أخبار لبنان
09:28

الحجار ترأس اجتماعا للجنة الوطنية للسلامة المرورية

LBCI
أخبار لبنان
09:25

حرب وكيرللس عرضا المستجدّات والإجراءات القضائية المتعلقة بالإخبارين المقدمين بشأن نشاط "القرض الحسن"

LBCI
أخبار لبنان
09:22

ابو الغيط: الجامعة مستعدة لدعم الدول الاعضاء في جهودها الوطنية والاقليمية لترسيخ العدالة وتعزيز سيادة القانون

LBCI
أخبار لبنان
09:21

نصاب الجلسة النيابية لم يكتمل... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:45

بيروت تشهد حركة ناشطة للموفدين... أورتاغوس ومدير المخابرات المصرية في الواجهة

LBCI
أخبار لبنان
08:24

بولس: “حزب الله” وافق على خطة الحكومة فلماذا يرفض تطبيقها؟

LBCI
أخبار لبنان
07:23

الراعي التقى نكد: كهرباء زحلة شكلت نموذجا من الضروري الحفاظ عليه وتعميمه

LBCI
أخبار لبنان
06:29

وزيرة البيئة: لا مبرر لتأخر أصحاب المولدات في تقديم التقارير البيئية... والمولدات السبب الأول لتلوث هواء المدن

LBCI
اقتصاد
03:27

جدول جديد لأسعار المحروقات

LBCI
خبر عاجل
09:27

معلومات الـLBCI: في ما يتعلق بقضية مقتل الشاب إليو أبي حنا مخابرات الجيش تسلّمت عددًا من المشتبه فيهم كانوا موجودين على حاجز شاتيلا

LBCI
أمن وقضاء
10:24

افتتاح 3 أبنية في قاعدة جونية البحرية بدعم من السلطات الألمانية

LBCI
أمن وقضاء
12:15

مروجا مخدرات ينشطان في محلة حي السلم في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان

LBCI
خبر عاجل
06:27

معلومات للـLBCI: أورتاغوس ستلتقي بوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد وسيتم التطرق خلال اللقاء الى ملف الجنوب وتحديدًا وضع المراكز الاجتماعية هناك ومدى استجابتها لاي تطور قد يطرأ في الاسابيع المقبلة

LBCI
اسرار
00:30

أسرار الصحف 28-10-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

"نحن لا نحمل لا رسائل تهديد ولا تحذير"

LBCI
خبر عاجل
15:44

وزير المالية ياسين جابر لـ عشرين 30: لبنان أمام خيارين إما الذهاب وحده والقيام بأموره بنفسه وهذا انتحار وإما موقف الحكومة وهو السير باتفاق مع صندوق النقد

