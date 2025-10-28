الخارجية التركية: الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة تشكل انتهاكا واضحا لوقف إطلاق النار

الرئيس عون: الجيش والاجهزة الامنية بذلوا تضحيات كبيرة في مواجهة الارهابيين وانتصروا عليهم في كل مرة ونحن بلد سماح وتسامح وحرية وحوار وحداثة

الرئيس عون: الجيش والاجهزة الامنية بذلوا تضحيات كبيرة في مواجهة الارهابيين وانتصروا عليهم في كل مرة ونحن بلد سماح وتسامح وحرية وحوار وحداثة

الرئيس عون: هناك ارهاب يقوم به افراد محدودون يستدعي التعاون وثورة الاتصالات والمعلومات والذكاء الاصطناعي يفترض ان تقدم لنا الامكانيات اللازمة لمكافحة هذا النوع من الارهاب