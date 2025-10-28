إعلام رسمي: بيونغ يانغ تختبر صاروخ كروز عشية زيارة ترامب الى كوريا الجنوبية

النائب فراس حمدان: القرض المقدم لاعادة الاعمار يتحمل مسؤولية تعطيله رئيس المجلس من خلال ضربه للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب وما يحصل هو نتيجة ممارسة فئوية خارج اطار المصلحة الوطنية

النائب ملحم خلف: الامتناع عن ادراج قانون معجل مكرر يشكل مخالفة لاحكام النظام الداخلي من مجلس النواب وتجاوز لمبدأ المساواة بين النواب وهو يفضي الى تعطيل العمل البرلماني