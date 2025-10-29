مرقص: الرئيس عون رأى أنّ ما يحصل في مجلس النواب يعطّل اتخاذ القرار ولا يجوز التذرّع بالصلاحيات للتعطيل والبلد لا يحتمل أي خضّات

التالي

مرقص: الرئيس سلام أشار الى أنّ التحقيقات في جريمة قتل إيليو أبو حنّا متقدّمة والسلاح الذي لا يزال في يد بعض الفصائل يشكّل خطرًا على الأمن واللبنانيين ولا يخدم القضية الفلسطينية