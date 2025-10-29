مرقص: تم تشكيل لجنة وزارية لايجاد آلية لتمويل اعادة الاعمار والمتضررين من انفجار المرفأ والحرب الإسرائيلية

مرقص: جرى الاتفاق على ان تنظر الحكومة في الجلسة المقبلة في تقرير واضح تعطيه اللجنة المولجة متابعة قانون الانتخاب

مرقص: الرئيس سلام أشار الى أنّ التحقيقات في جريمة قتل إيليو أبو حنّا متقدّمة والسلاح الذي لا يزال في يد بعض الفصائل يشكّل خطرًا على الأمن واللبنانيين ولا يخدم القضية الفلسطينية