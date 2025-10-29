الأخبار
وزير الطاقة جو الصدي لـ #حوار_المرحلة: بعد حادثة اليو ابو حنا أصبح من الضروريّ تسليم السلاح الفلسطينيّ بتنسيق بين الجيش اللبنانيّ والقيادات الفلسطينية

آخر الأخبار
2025-10-29 | 15:38
وزير الطاقة جو الصدي لـ #حوار_المرحلة: بعد حادثة اليو ابو حنا أصبح من الضروريّ تسليم السلاح الفلسطينيّ بتنسيق بين الجيش اللبنانيّ والقيادات الفلسطينية
وزير الطاقة جو الصدي لـ #حوار_المرحلة: بعد حادثة اليو ابو حنا أصبح من الضروريّ تسليم السلاح الفلسطينيّ بتنسيق بين الجيش اللبنانيّ والقيادات الفلسطينية

 
 
آخر الأخبار

الطاقة

الصدي

#حوار_المرحلة:

حادثة

الضروريّ

تسليم

السلاح

الفلسطينيّ

بتنسيق

الجيش

اللبنانيّ

والقيادات

الفلسطينية

