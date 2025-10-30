شينخوا: شي وترامب إتفقا على تعزيز التعاون في مجال الطاقة والتجارة

التحكم المروري: 5 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على أوتوستراد الجيه باتجاه بيروت

إعلام رسمي نقلًا عن الرئيس الصيني: الصين قادرة على التعامل مع كل أنواع المخاطر والتحديات