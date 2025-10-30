الأخبار
"ملتقى الإعلام العربيّ" في يومه الأخير: صورة التنمية في الإعلام العربيّ

2025-10-30 | 06:46
"ملتقى الإعلام العربيّ" في يومه الأخير: صورة التنمية في الإعلام العربيّ

تابع "ملتقى الإعلام العربيّ" في يومه الثاني والأخير فعالياته، التي استهلت بجلسة عنوانها "صورة التنمية في الإعلام العربيّ: الواقع والمأمول".  
 
وأشار الإعلاميّ سامي كليب إلى وجود قواسم مشتركة عند المشاركين في الجلسة الأولى لا سيما التجربة السياسية لجهة وجود حركات  سياسية إسلامية.

وتحدّثت الوزيرة السابقة منال عبد الصمد عن تجربتها، خلال توليها وزارة الإعلام، معتبرة أنّ "الظروف التي مرت فيها الحكومة حينها كانت  صعبة وتعرض خلالها لبنان لكوارث كبيرة.

وقالت: "صحيح لا امكانات مالية لدينا إلا اننا نملك قدرات بشرية تفوق الإمكانات المالية فنحن لدينا اذاعة لبنانية عريقة وتلفزيون لبنانيّ عريق".
 
 
