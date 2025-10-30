الولايات المتحدة ستحد في شكل قياسي من عدد اللاجئين

تعتزم الولايات المتحدة خفض عدد اللاجئين الذين سيتم قبولهم سنويًا إلى مستوى قياسي، مع إعطاء الأولوية للبيض الوافدين من جنوب إفريقيا.

وبموجب السياسة الجديدة، ستستقبل الولايات المتحدة 7500 لاجئ فقط في السنة المالية 2026، مقارنة بأكثر من 100 ألف لاجئ سنويًا في عهد الرئيس الديموقراطي جو بايدن.

وبحسب مذكرة صادرة عن البيت الأبيض، فإن الغالبية العظمى من الذين سيتم قبولهم خلال السنة المالية التي بدأت في الأول من تشرين الأول سيكونون من البيض من جنوب إفريقيا و"ضحايا آخرين للتمييز غير القانوني أو غير العادل في أوطانهم".