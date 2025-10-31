الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
27
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
27
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رئيس الحكومة نواف سلام في بكركي للقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
آخر الأخبار
2025-10-31 | 03:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رئيس الحكومة نواف سلام في بكركي للقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الحكومة
بكركي
للقاء
البطريرك
الماروني
الكاردينال
بشارة
الراعي
التالي
إطلاق مشروع مدرسة المواطنية في القصر الجمهوري
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا وصولا الى نفق سليم سلام
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
خبر عاجل
08:06
أدرعي: قضينا على عنصر من "حزب الله" في منطقة كونين
خبر عاجل
08:06
أدرعي: قضينا على عنصر من "حزب الله" في منطقة كونين
0
أخبار لبنان
08:03
كرامي تطلب من القضاء تحقيقا عاجلا في تزوير الشهادات وملاحقة المتورطين
أخبار لبنان
08:03
كرامي تطلب من القضاء تحقيقا عاجلا في تزوير الشهادات وملاحقة المتورطين
0
أخبار دولية
07:57
الكرملين عن إلغاء قمة بوتين وترامب: استمعوا للتصاريح الرسمية وليس الإعلام
أخبار دولية
07:57
الكرملين عن إلغاء قمة بوتين وترامب: استمعوا للتصاريح الرسمية وليس الإعلام
0
أخبار لبنان
07:49
كارلوس غصن يلهم الحضور في جامعة الروح القدس بحديثه عن القيادة وإدارة التغيير في زمن التحوّل
أخبار لبنان
07:49
كارلوس غصن يلهم الحضور في جامعة الروح القدس بحديثه عن القيادة وإدارة التغيير في زمن التحوّل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:03
كرامي تطلب من القضاء تحقيقا عاجلا في تزوير الشهادات وملاحقة المتورطين
أخبار لبنان
08:03
كرامي تطلب من القضاء تحقيقا عاجلا في تزوير الشهادات وملاحقة المتورطين
0
أخبار دولية
07:03
المعارضة تتحدث عن "نحو 700 قتيل" في الاحتجاجات على هامش انتخابات تنزانيا
أخبار دولية
07:03
المعارضة تتحدث عن "نحو 700 قتيل" في الاحتجاجات على هامش انتخابات تنزانيا
0
أخبار دولية
06:52
وزير الدفاع الأميركي: استئناف التجارب النووية خطوة "مسؤولة"
أخبار دولية
06:52
وزير الدفاع الأميركي: استئناف التجارب النووية خطوة "مسؤولة"
0
أخبار لبنان
06:42
الشيخ قبلان: لا لقانون انتخابي يعمل على تمزيق البلد ونسف أواصر المشتركات أو تقديم هدايا مجانية لفئة على حساب أخرى
أخبار لبنان
06:42
الشيخ قبلان: لا لقانون انتخابي يعمل على تمزيق البلد ونسف أواصر المشتركات أو تقديم هدايا مجانية لفئة على حساب أخرى
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-10-26
نتنياهو: أوضحنا للقوى الدولية أننا سنحدد القوات التي لا يمكن أن نقبل بوجودها وأميركا تتفق معنا على ذلك
آخر الأخبار
2025-10-26
نتنياهو: أوضحنا للقوى الدولية أننا سنحدد القوات التي لا يمكن أن نقبل بوجودها وأميركا تتفق معنا على ذلك
0
أخبار لبنان
2025-10-29
رواتب ومعاشات القطاع العام متاح قبضها اعتباراً من صباح غد الخميس
أخبار لبنان
2025-10-29
رواتب ومعاشات القطاع العام متاح قبضها اعتباراً من صباح غد الخميس
0
أخبار لبنان
2025-10-22
سلام لـ"باريس ماتش": حزب الله يجب أن يتحول إلى حزب غير مسلح وثمة حرب استنزاف على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية
أخبار لبنان
2025-10-22
سلام لـ"باريس ماتش": حزب الله يجب أن يتحول إلى حزب غير مسلح وثمة حرب استنزاف على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية
0
منوعات
2025-10-10
دراسة جديدة تكشف: هذا هو اليوم والساعة التي لفظ فيها المسيح أنفاسه الأخيرة
منوعات
2025-10-10
دراسة جديدة تكشف: هذا هو اليوم والساعة التي لفظ فيها المسيح أنفاسه الأخيرة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:29
نواف سلام من بكركي: الانتخابات النيابية في موعدها ولا تراجع عن حصر السلاح
أخبار لبنان
04:29
نواف سلام من بكركي: الانتخابات النيابية في موعدها ولا تراجع عن حصر السلاح
0
أخبار لبنان
17:07
الاجتماع الأمني الإسرائيلي ما زال منعقداً... وبحثٌ في كيفية التعامل مع الجبهة اللبنانية
أخبار لبنان
17:07
الاجتماع الأمني الإسرائيلي ما زال منعقداً... وبحثٌ في كيفية التعامل مع الجبهة اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
15:02
هل تعرّضت شركتك للقرصنة؟ هذه هي الشركة اللبنانية التي قد تُعيد لك الأمان الرقميّ
تقارير نشرة الاخبار
15:02
هل تعرّضت شركتك للقرصنة؟ هذه هي الشركة اللبنانية التي قد تُعيد لك الأمان الرقميّ
0
تقارير نشرة الاخبار
14:50
حلول مصرفية رقمية لدعم الطلاب بتعاون بين بنك بيروت وUSEK
تقارير نشرة الاخبار
14:50
حلول مصرفية رقمية لدعم الطلاب بتعاون بين بنك بيروت وUSEK
0
أخبار لبنان
14:46
لبنانيون في الاغتراب يدعمون الدائرة 16
أخبار لبنان
14:46
لبنانيون في الاغتراب يدعمون الدائرة 16
0
تقارير نشرة الاخبار
14:44
تفاهم تجاري جديد بين واشنطن وبكين بعد سنوات من الحرب التجارية
تقارير نشرة الاخبار
14:44
تفاهم تجاري جديد بين واشنطن وبكين بعد سنوات من الحرب التجارية
0
أخبار لبنان
14:44
القوات اللبنانية في فرنسا مستعدة للاستحقاق الانتخابيّ
أخبار لبنان
14:44
القوات اللبنانية في فرنسا مستعدة للاستحقاق الانتخابيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
قانون الإنتخاب...تعطيل في المجلس وتضييع للوقت في الحكومة
تقارير نشرة الاخبار
14:41
قانون الإنتخاب...تعطيل في المجلس وتضييع للوقت في الحكومة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
تكثيف التعاون الأمني اللبناني - السوري لمعالجة جملة من الملفات... وهذا ما كشفه العميد أحمد الدالاتي للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36
تكثيف التعاون الأمني اللبناني - السوري لمعالجة جملة من الملفات... وهذا ما كشفه العميد أحمد الدالاتي للـLBCI
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
12:15
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الأول
اقتصاد
12:15
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الأول
2
اقتصاد
03:56
ارتفاع بأسعار المحروقات... إليكم الجدول الجديد
اقتصاد
03:56
ارتفاع بأسعار المحروقات... إليكم الجدول الجديد
3
حال الطقس
02:50
ارتفاع بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل طقس الـWeekend
حال الطقس
02:50
ارتفاع بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل طقس الـWeekend
4
أمن وقضاء
03:35
استهدفت بشكل خاص المُسنّين... شعبة المعلومات توقف سيّدة نفّذت عمليات سرقة بطريقة احتيالية!
أمن وقضاء
03:35
استهدفت بشكل خاص المُسنّين... شعبة المعلومات توقف سيّدة نفّذت عمليات سرقة بطريقة احتيالية!
5
أخبار لبنان
17:07
الاجتماع الأمني الإسرائيلي ما زال منعقداً... وبحثٌ في كيفية التعامل مع الجبهة اللبنانية
أخبار لبنان
17:07
الاجتماع الأمني الإسرائيلي ما زال منعقداً... وبحثٌ في كيفية التعامل مع الجبهة اللبنانية
6
أخبار لبنان
05:39
لبنان يستعدّ لاستقبال البابا لاوون... و"الأشغال" تُكثّف جهودها لتأهيل وتحديث عدد من الطرق
أخبار لبنان
05:39
لبنان يستعدّ لاستقبال البابا لاوون... و"الأشغال" تُكثّف جهودها لتأهيل وتحديث عدد من الطرق
7
تقارير نشرة الاخبار
14:25
جلسة مشاورات طارئة بخصوص لبنان دعا إليها نتنياهو
تقارير نشرة الاخبار
14:25
جلسة مشاورات طارئة بخصوص لبنان دعا إليها نتنياهو
8
أخبار لبنان
04:54
وزارة الزراعة تتحرّك لحماية سلامة الغذاء: إتلاف مزروعات غير مطابقة للمعايير الصحية
أخبار لبنان
04:54
وزارة الزراعة تتحرّك لحماية سلامة الغذاء: إتلاف مزروعات غير مطابقة للمعايير الصحية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More