الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي السوري عبد الله ماندو: شركات سعودية تعتزم ضخ مليارات الدولارات إلى سوريا خلال 5 سنوات

تكريم دولي رفيع للبنان في مسرح البولشوي: وسام الشرف الروسي لـ هبة القواس في منتدى التعاون الدولي (صور)

تكريم دولي رفيع للبنان في مسرح البولشوي: وسام الشرف الروسي لـ هبة القواس في منتدى التعاون الدولي (صور)

الوكالة الوطنية للإعلام: اشكال في بلدة الزرارية بين عائلتين أسفر عن إصابة شخصين نقلا على الفور إلى أحد المستشفيات