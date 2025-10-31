البساط لـ "جدل": لبنان توجه إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بموقف موحّد وكان هناك تحضيرات كثيفة قبل الذهاب الى المفاوضات مع الصندوق ولم يكن هناك خلافات لبنانية داخلية

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك