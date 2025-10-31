رسامني لـ"جدل": نستعجل ترسيم الحدود مع سوريا وسنتعاطى بالطريقة نفسها التي اعتمدناها مع قبرص ومن المفترض ان نجلس الى الطاولة قريبا عندما تصبح سوريا مستعدة

