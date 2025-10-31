الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رسامني لـ"جدل": نستعجل ترسيم الحدود مع سوريا وسنتعاطى بالطريقة نفسها التي اعتمدناها مع قبرص ومن المفترض ان نجلس الى الطاولة قريبا عندما تصبح سوريا مستعدة

آخر الأخبار
2025-10-31 | 16:18
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رسامني لـ&quot;جدل&quot;: نستعجل ترسيم الحدود مع سوريا وسنتعاطى بالطريقة نفسها التي اعتمدناها مع قبرص ومن المفترض ان نجلس الى الطاولة قريبا عندما تصبح سوريا مستعدة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
رسامني لـ"جدل": نستعجل ترسيم الحدود مع سوريا وسنتعاطى بالطريقة نفسها التي اعتمدناها مع قبرص ومن المفترض ان نجلس الى الطاولة قريبا عندما تصبح سوريا مستعدة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

لـ"جدل":

نستعجل

ترسيم

الحدود

سوريا

وسنتعاطى

بالطريقة

نفسها

اعتمدناها

المفترض

الطاولة

قريبا

عندما

سوريا

مستعدة

LBCI التالي
وزيرة التربية خلال اطلاق مشروع المدرسة المواطنية: مدرسة المواطنية تربّي مواطنين ومواطنات يحملون بحب مسؤولية تعافي ونهضة البلد
وزيرة التربية خلال اطلاق مشروع المدرسة المواطنية: المدرسة هي نقطة انطلاق أي اصلاح في البلد وهذه المبادرة تشجع المدارس اللبنانية على أن تتسم بصفة مدرسة المواطنية
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
17:49

لجنة حماية الصحفيين: تقارير عن تعرض صحفيين في الفاشر للاختطاف واعتداءات جنسية من قبل قوات الدعم السريع

LBCI
أخبار دولية
16:56

ملك المغرب: دعم الأمم المتحدة للخطة المغربية للصحراء الغربية "تحوّل تاريخي"

LBCI
أخبار لبنان
16:54

رسامني: الخط الوسطي بين لبنان وقبرص أكثر من منصف للبنان... وهذا ما قاله عن ترسيم الحدود مع سوريا

LBCI
أمن وقضاء
16:28

تدابير سير في محلّة راس النبع – شارع محمد الحوت

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
17:49

لجنة حماية الصحفيين: تقارير عن تعرض صحفيين في الفاشر للاختطاف واعتداءات جنسية من قبل قوات الدعم السريع

LBCI
آخر الأخبار
16:10

رسامني لـ"جدل": قبرص دولة صديقة للبنان وتعاطينا من منطلق صداقة واتممنا الاتفاق بسرعة وواضح أن الخط الوسط هو الافضل للبلدين

LBCI
آخر الأخبار
16:09

وزير الأشغال فايز رسامني لـ"جدل": الخط الوسطي بين لبنان وقبرص أظهر أنه أكثر من منصف للبنان واذا لم ترسم الحدود فلا يمكن السير بعملية الاستكشاف واقرينا استكشاف البلوك رقم 8 وهذه المنطقة أصبحت منظمة كما ثبتنا الخط 23

LBCI
آخر الأخبار
15:40

البساط لـ "جدل": موضوع استعمال الذهب سياسيّ بامتياز وليس تقنيّا عدا عن ان استعماله غير قانونيّ هو بحاجة الى دراسة من قبل مجلس النواب وانا شخصيًا أرى ان الاهمية تكمن بالثقة بـ"وجود" الـ40 مليار من تسييلها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-10-10

19 مفقودًا إثر انفجار في مصنع بالولايات المتحدة

LBCI
خبر عاجل
09:33

غارة من مسيرة استهدفت المدينة الصناعية في النبطية

LBCI
منوعات
2025-09-19

طلب يدها للزواج وبعد ساعات كادت أن تتعرض لبتر إصبعها... ما حصل معها بسبب خاتم الخطوبة لا يصدق!

LBCI
فنّ
2025-10-03

تايلور سويفت تستعرض خاتم خطوبتها المذهل وتكشف عن موعد زواجها من ترافيس كيلسي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

من مستودع صغير إلى إمبراطورية توصيل: قصة نجاح Toters Fresh اللبنانية التي غزت لبنان والعراق

LBCI
أخبار لبنان
14:43

رئيس بلدية الجديدة يهنئ الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان للعام 2024 على تمثيلها الوطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:42

الموسيقى والإبداع اللبناني على مسرح مسابقة ملكة جمال الكون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

ادانة طبيب بالادلاء بافادة كاذبة وانتصار جديد لصوفي مشلب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

"المدرسة المواطنية": مبادرة من بعبدا لبناء جيل يضع الانتماء الوطني قبل الطائفي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

بلدية بيروت: مدفوعات ومواقف سيارات وتلزيمات قيد التحقيق

LBCI
أخبار لبنان
14:21

الاغتراب اللبناني يواصل جهوده لتشجيع أبناء الجاليات على التسجيل للانتخابات

LBCI
أخبار لبنان
14:16

جلسة حكومية حاسمة الخميس في قانون الإنتخابات

LBCI
أخبار لبنان
14:08

تل أبيب تكثّف تهديداتها: اجتماع أمني ليلي بحث مواجهة حزب الله وتطبيق خطة نزع سلاحه جنوب الليطاني

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
03:56

ارتفاع بأسعار المحروقات... إليكم الجدول الجديد

LBCI
حال الطقس
02:50

ارتفاع بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل طقس الـWeekend

LBCI
أمن وقضاء
03:35

استهدفت بشكل خاص المُسنّين... شعبة المعلومات توقف سيّدة نفّذت عمليات سرقة بطريقة احتيالية!

LBCI
خبر عاجل
08:06

أدرعي: قضينا على عنصر من "حزب الله" في منطقة كونين

LBCI
أخبار لبنان
05:39

لبنان يستعدّ لاستقبال البابا لاوون... و"الأشغال" تُكثّف جهودها لتأهيل وتحديث عدد من الطرق

LBCI
أمن وقضاء
05:05

انتصار قضائي في قضية الطفلة صوفي مشلب

LBCI
أخبار لبنان
04:54

وزارة الزراعة تتحرّك لحماية سلامة الغذاء: إتلاف مزروعات غير مطابقة للمعايير الصحية

LBCI
أخبار لبنان
07:00

الرئيس عون إستقبل وزير خارجية ألمانيا: لبنان مستعد للمفاوضات من أجل انهاء الاحتلال ولكن أي تفاوض لا يكون من جانب واحد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More