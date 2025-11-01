الأخبار
الوكالة الوطنية: تحليق مكثف للطيران المسير المعادي في أجواء صور

2025-11-01 | 11:49
الوكالة الوطنية: تحليق مكثف للطيران المسير المعادي في أجواء صور

 
 
الوطنية:

تحليق

للطيران

المسير

المعادي

أجواء

احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و 8 جرحى في 6 حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية
لجنة حماية الصحفيين: تقارير عن تعرض صحفيين في الفاشر للاختطاف واعتداءات جنسية من قبل قوات الدعم السريع
LBCI
آخر الأخبار
14:16

الرئيس المِصريّ: الافتتاح اليوم أتى نتيجة تعاون دوليّ عبر مدار أعوام فإنّ المُتحف صورة عن مسيرة شعب سكن النيل إذ إنّ المصريّ بنّاءً للحضارات حامل راية المعرفة ورسول للسلام

LBCI
آخر الأخبار
14:13

الرئيس المِصريّ عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المُتحف الكبير: مصر القديمة ألهمت شعوب الأرض ومن ضفاف النيل انطلقت أنوار الحكمة في اتجاه التقدم الإنسانيّ والحضارة هذه تُبنى في أوقات السلام

LBCI
أخبار لبنان
13:58

الرئيس سلام التقى رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية: للضغط على إسرائيل لانسحابها من الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الديناميت في البحر... حين يتحول الصيد الى ابادة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:16

الرئيس المِصريّ: الافتتاح اليوم أتى نتيجة تعاون دوليّ عبر مدار أعوام فإنّ المُتحف صورة عن مسيرة شعب سكن النيل إذ إنّ المصريّ بنّاءً للحضارات حامل راية المعرفة ورسول للسلام

LBCI
آخر الأخبار
14:13

الرئيس المِصريّ عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المُتحف الكبير: مصر القديمة ألهمت شعوب الأرض ومن ضفاف النيل انطلقت أنوار الحكمة في اتجاه التقدم الإنسانيّ والحضارة هذه تُبنى في أوقات السلام

LBCI
أخبار لبنان
13:58

الرئيس سلام التقى رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية: للضغط على إسرائيل لانسحابها من الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الديناميت في البحر... حين يتحول الصيد الى ابادة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:03

مقدمة النشرة المسائية 1-11-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-28

الحرب مع لبنان لدى إسرائيل حتمية

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-20

مصدر أميركي للـLBCI تعقيبًا على المعلومات عن أن السعودية تتعامل مع لبنان من منطلق دولة إلى دولة: تعكس تمسك المملكة بدعم الرئيس عون والدولة اللبنانية مع التأكيد أن السلاح يجب أن يكون حصريًا بيد الدولة وأن الهدف هو قيام دولة آمنة وذات سيادة

LBCI
صحف اليوم
2025-10-26

تحذيرات لحزب الله من تحضيرات عسكرية إسرائيلية لشن ضربات موسعة على لبنان (الأنباء الكويتية)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الديناميت في البحر... حين يتحول الصيد الى ابادة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

طرابلس وغيرها بانتظار الاثنين: هل تتكدّس النُفايات على الطرقات أم تباشر لافاجيت بجمعها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

محلات الـ“ناولني” للدولة: نظّملي!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

التزوير في الجامعة اللبنانية: متورطون والقضية تنتقل إلى قاضي التحقيق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

من مخيم الهول إلى بيروت: مباحثات لإعادة نساء داعش اللبنانيات مع أولادهن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

رمسيس وتوت عنخ آمون يستقبلان العالم: افتتاح المتحف المصري الكبير

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:03

مقدمة النشرة المسائية 1-11-2025

LBCI
أخبار لبنان
10:34

رعد: خيارنا كمقاومة الثبات والصبر كي لا يستسهل العدو إمكانية إخضاع بلدنا

LBCI
أخبار لبنان
09:43

براك: إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق حدودي مع لبنان ومن غير المعقول ألا يكون هناك حوار بينهما

LBCI
خبر عاجل
09:12

توم براك: لبنان دولة فاشلة والقيادة اللبنانية صامدة لكن عليها التقدم أسرع بشأن سلاح حزب الله

LBCI
خبر عاجل
09:09

المبعوث الاميركي توم براك في منتدى حوار المنامة: إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق حدودي مع لبنان ومن غير المعقول ألا يكون هناك حوار بين لبنان وإسرائيل

LBCI
خبر عاجل
09:21

توم براك: إسرائيل قد تردّ في لبنان "وفقا للتطورات"

LBCI
صحف اليوم
01:28

الأنباء الكويتية: مصادر ديبلوماسية أميركية رفيعة تقول ان لبنان ضيع فرصة الحل

LBCI
منوعات
06:20

استثنائياً ولمرة واحدة فقط... كاتدرائية نوتردام تستضيف أول حفل زفاف لها منذ 30 عاماً! (صور)

LBCI
خبر عاجل
12:34

تابعوا النشرة المسائية استثنائيًا الليلة الساعة السابعة مساء عبر شاشة الـLBCI

LBCI
خبر عاجل
11:05

براك: الشرع سيزور واشنطن ونأمل أن تنضم سوريا إلى التحالف الدوليّ ضد تنظيم الدولة الإسلامية خلال زيارته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

من مستودع صغير إلى إمبراطورية توصيل: قصة نجاح Toters Fresh اللبنانية التي غزت لبنان والعراق

