الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
16
o
الجنوب
23
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
16
o
الجنوب
23
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الوكالة الوطنية: جريحان بانفجار قارورة غاز داخل منزل في طيردبا
آخر الأخبار
2025-11-01 | 12:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الوكالة الوطنية: جريحان بانفجار قارورة غاز داخل منزل في طيردبا
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الوطنية:
جريحان
بانفجار
قارورة
طيردبا
التالي
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و 8 جرحى في 6 حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية
لجنة حماية الصحفيين: تقارير عن تعرض صحفيين في الفاشر للاختطاف واعتداءات جنسية من قبل قوات الدعم السريع
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:16
الرئيس المِصريّ: الافتتاح اليوم أتى نتيجة تعاون دوليّ عبر مدار أعوام فإنّ المُتحف صورة عن مسيرة شعب سكن النيل إذ إنّ المصريّ بنّاءً للحضارات حامل راية المعرفة ورسول للسلام
آخر الأخبار
14:16
الرئيس المِصريّ: الافتتاح اليوم أتى نتيجة تعاون دوليّ عبر مدار أعوام فإنّ المُتحف صورة عن مسيرة شعب سكن النيل إذ إنّ المصريّ بنّاءً للحضارات حامل راية المعرفة ورسول للسلام
0
آخر الأخبار
14:13
الرئيس المِصريّ عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المُتحف الكبير: مصر القديمة ألهمت شعوب الأرض ومن ضفاف النيل انطلقت أنوار الحكمة في اتجاه التقدم الإنسانيّ والحضارة هذه تُبنى في أوقات السلام
آخر الأخبار
14:13
الرئيس المِصريّ عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المُتحف الكبير: مصر القديمة ألهمت شعوب الأرض ومن ضفاف النيل انطلقت أنوار الحكمة في اتجاه التقدم الإنسانيّ والحضارة هذه تُبنى في أوقات السلام
0
أخبار لبنان
13:58
الرئيس سلام التقى رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية: للضغط على إسرائيل لانسحابها من الجنوب
أخبار لبنان
13:58
الرئيس سلام التقى رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية: للضغط على إسرائيل لانسحابها من الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الديناميت في البحر... حين يتحول الصيد الى ابادة
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الديناميت في البحر... حين يتحول الصيد الى ابادة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:16
الرئيس المِصريّ: الافتتاح اليوم أتى نتيجة تعاون دوليّ عبر مدار أعوام فإنّ المُتحف صورة عن مسيرة شعب سكن النيل إذ إنّ المصريّ بنّاءً للحضارات حامل راية المعرفة ورسول للسلام
آخر الأخبار
14:16
الرئيس المِصريّ: الافتتاح اليوم أتى نتيجة تعاون دوليّ عبر مدار أعوام فإنّ المُتحف صورة عن مسيرة شعب سكن النيل إذ إنّ المصريّ بنّاءً للحضارات حامل راية المعرفة ورسول للسلام
0
آخر الأخبار
14:13
الرئيس المِصريّ عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المُتحف الكبير: مصر القديمة ألهمت شعوب الأرض ومن ضفاف النيل انطلقت أنوار الحكمة في اتجاه التقدم الإنسانيّ والحضارة هذه تُبنى في أوقات السلام
آخر الأخبار
14:13
الرئيس المِصريّ عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المُتحف الكبير: مصر القديمة ألهمت شعوب الأرض ومن ضفاف النيل انطلقت أنوار الحكمة في اتجاه التقدم الإنسانيّ والحضارة هذه تُبنى في أوقات السلام
0
أخبار لبنان
13:58
الرئيس سلام التقى رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية: للضغط على إسرائيل لانسحابها من الجنوب
أخبار لبنان
13:58
الرئيس سلام التقى رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية: للضغط على إسرائيل لانسحابها من الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الديناميت في البحر... حين يتحول الصيد الى ابادة
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الديناميت في البحر... حين يتحول الصيد الى ابادة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:03
مقدمة النشرة المسائية 1-11-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:03
مقدمة النشرة المسائية 1-11-2025
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-28
الحرب مع لبنان لدى إسرائيل حتمية
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-28
الحرب مع لبنان لدى إسرائيل حتمية
0
آخر الأخبار
2025-09-20
مصدر أميركي للـLBCI تعقيبًا على المعلومات عن أن السعودية تتعامل مع لبنان من منطلق دولة إلى دولة: تعكس تمسك المملكة بدعم الرئيس عون والدولة اللبنانية مع التأكيد أن السلاح يجب أن يكون حصريًا بيد الدولة وأن الهدف هو قيام دولة آمنة وذات سيادة
آخر الأخبار
2025-09-20
مصدر أميركي للـLBCI تعقيبًا على المعلومات عن أن السعودية تتعامل مع لبنان من منطلق دولة إلى دولة: تعكس تمسك المملكة بدعم الرئيس عون والدولة اللبنانية مع التأكيد أن السلاح يجب أن يكون حصريًا بيد الدولة وأن الهدف هو قيام دولة آمنة وذات سيادة
0
صحف اليوم
2025-10-26
تحذيرات لحزب الله من تحضيرات عسكرية إسرائيلية لشن ضربات موسعة على لبنان (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
2025-10-26
تحذيرات لحزب الله من تحضيرات عسكرية إسرائيلية لشن ضربات موسعة على لبنان (الأنباء الكويتية)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الديناميت في البحر... حين يتحول الصيد الى ابادة
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الديناميت في البحر... حين يتحول الصيد الى ابادة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
طرابلس وغيرها بانتظار الاثنين: هل تتكدّس النُفايات على الطرقات أم تباشر لافاجيت بجمعها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
طرابلس وغيرها بانتظار الاثنين: هل تتكدّس النُفايات على الطرقات أم تباشر لافاجيت بجمعها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
محلات الـ“ناولني” للدولة: نظّملي!
تقارير نشرة الاخبار
13:43
محلات الـ“ناولني” للدولة: نظّملي!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
التزوير في الجامعة اللبنانية: متورطون والقضية تنتقل إلى قاضي التحقيق
تقارير نشرة الاخبار
13:33
التزوير في الجامعة اللبنانية: متورطون والقضية تنتقل إلى قاضي التحقيق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
من مخيم الهول إلى بيروت: مباحثات لإعادة نساء داعش اللبنانيات مع أولادهن
تقارير نشرة الاخبار
13:32
من مخيم الهول إلى بيروت: مباحثات لإعادة نساء داعش اللبنانيات مع أولادهن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
رمسيس وتوت عنخ آمون يستقبلان العالم: افتتاح المتحف المصري الكبير
تقارير نشرة الاخبار
13:22
رمسيس وتوت عنخ آمون يستقبلان العالم: افتتاح المتحف المصري الكبير
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:03
مقدمة النشرة المسائية 1-11-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:03
مقدمة النشرة المسائية 1-11-2025
0
أخبار لبنان
10:34
رعد: خيارنا كمقاومة الثبات والصبر كي لا يستسهل العدو إمكانية إخضاع بلدنا
أخبار لبنان
10:34
رعد: خيارنا كمقاومة الثبات والصبر كي لا يستسهل العدو إمكانية إخضاع بلدنا
0
أخبار لبنان
09:43
براك: إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق حدودي مع لبنان ومن غير المعقول ألا يكون هناك حوار بينهما
أخبار لبنان
09:43
براك: إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق حدودي مع لبنان ومن غير المعقول ألا يكون هناك حوار بينهما
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:12
توم براك: لبنان دولة فاشلة والقيادة اللبنانية صامدة لكن عليها التقدم أسرع بشأن سلاح حزب الله
خبر عاجل
09:12
توم براك: لبنان دولة فاشلة والقيادة اللبنانية صامدة لكن عليها التقدم أسرع بشأن سلاح حزب الله
2
خبر عاجل
09:09
المبعوث الاميركي توم براك في منتدى حوار المنامة: إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق حدودي مع لبنان ومن غير المعقول ألا يكون هناك حوار بين لبنان وإسرائيل
خبر عاجل
09:09
المبعوث الاميركي توم براك في منتدى حوار المنامة: إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق حدودي مع لبنان ومن غير المعقول ألا يكون هناك حوار بين لبنان وإسرائيل
3
خبر عاجل
09:21
توم براك: إسرائيل قد تردّ في لبنان "وفقا للتطورات"
خبر عاجل
09:21
توم براك: إسرائيل قد تردّ في لبنان "وفقا للتطورات"
4
صحف اليوم
01:28
الأنباء الكويتية: مصادر ديبلوماسية أميركية رفيعة تقول ان لبنان ضيع فرصة الحل
صحف اليوم
01:28
الأنباء الكويتية: مصادر ديبلوماسية أميركية رفيعة تقول ان لبنان ضيع فرصة الحل
5
منوعات
06:20
استثنائياً ولمرة واحدة فقط... كاتدرائية نوتردام تستضيف أول حفل زفاف لها منذ 30 عاماً! (صور)
منوعات
06:20
استثنائياً ولمرة واحدة فقط... كاتدرائية نوتردام تستضيف أول حفل زفاف لها منذ 30 عاماً! (صور)
6
خبر عاجل
12:34
تابعوا النشرة المسائية استثنائيًا الليلة الساعة السابعة مساء عبر شاشة الـLBCI
خبر عاجل
12:34
تابعوا النشرة المسائية استثنائيًا الليلة الساعة السابعة مساء عبر شاشة الـLBCI
7
خبر عاجل
11:05
براك: الشرع سيزور واشنطن ونأمل أن تنضم سوريا إلى التحالف الدوليّ ضد تنظيم الدولة الإسلامية خلال زيارته
خبر عاجل
11:05
براك: الشرع سيزور واشنطن ونأمل أن تنضم سوريا إلى التحالف الدوليّ ضد تنظيم الدولة الإسلامية خلال زيارته
8
تقارير نشرة الاخبار
14:45
من مستودع صغير إلى إمبراطورية توصيل: قصة نجاح Toters Fresh اللبنانية التي غزت لبنان والعراق
تقارير نشرة الاخبار
14:45
من مستودع صغير إلى إمبراطورية توصيل: قصة نجاح Toters Fresh اللبنانية التي غزت لبنان والعراق
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More