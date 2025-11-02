رئيس الحكومة المصريّ: بحثنا الظروف الإقليمية المحيطة بلبنان آملين الاستقرار

رئيس الحكومة اللبنانية: اليوم يشكل محطة جديدة في مسار التعاون بيننا وبين مصر

رئيس الحكومة اللبنانية: اليوم يشكل محطة جديدة في مسار التعاون بيننا وبين مصر

رئيس الحكومة المصريّ: سعداء بعودة انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان لتنفيذ مذكرات التفاهم بين الطرفين وعلاقتنا الثنائية دائمًا هي في مستوى متقدم