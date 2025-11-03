إعلام رسمي نقلا عن خامنئي: التعاون مع الولايات المتحدة غير ممكن ما دامت تدعم إسرائيل وتحتفظ بقواعد عسكرية وتتدخل في شؤون المنطقة

إعلام رسمي نقلا عن خامنئي: من الحماقة القول إن سبب الخلاف بين طهران وواشنطن هو شعار "الموت لأميركا"

الأمين العام لمنظمة أوبك: لا نتوقع أي ذروة للطلب على النفط في أي وقت قريب