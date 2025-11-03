الجيش الإسرائيلي: قتلنا مخربين اجتازوا الخط الأصفر جنوب قطاع غزة

القناة 12 الإسرائيلية: إغلاق محور فيلادلفيا جنوب قطاع غزة في إطار البحث عن جثث رهائن

إعلام رسمي نقلا عن خامنئي: من الحماقة القول إن سبب الخلاف بين طهران وواشنطن هو شعار "الموت لأميركا"