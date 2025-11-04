باسيل: ما هو عمل الجيش غير الدفاع عن لبنان؟ نحن لا نريد أن يهاجم أحدا ونحن لا نريد حربا مع أحد ونريد سلاما ولكن لا نريد استسلاما

